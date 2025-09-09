França. Primeiro-ministro François Bayrou apresentou formalmente a demissão

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou então que irá nomear um novo primeiro-ministro "nos próximos dias", descartando assim possibilidade de eleições antecipadas.







Segundo o site do Governo francês, Bayrou e o seu Executivo irão permanecer em funções de gestão até à nomeação de um novo Governo.





Desde as eleições antecipadas fracassadas de 2024, a França vive uma instabilidade sem maiorias politicamente motivadas e enfrenta uma dívida pública crescente que já atingiu cerca de 114 por cento do PIB.

François Bayrou, no cargo há nove meses, justificou esta moção de confiança, que muitos classificaram como suicídio político, com o facto de querer esta "prova da verdade" numa Assembleia Nacional fragmentada e sem maioria.





Os socialistas sempre disseram que não iriam apoiar Bayrou e a extrema-direita de Marine Le Pen também declarou que França só sairá do atual impasse com novas eleições parlamentares.



Mas algumas das críticas mais duras a Bayrou vieram dos Verdes, com Cyrielle Chatelain a atacar o trabalho do primeiro-ministro. "A sua partida é um alívio. Se não fosse pela preocupação do que vem a seguir, seria quase satisfatório”, declarou.

A Assembleia Nacional da França votou na segunda-feira por 364 votos para expulsar Bayrou do cargo e derrubar o seu Governo minoritário.