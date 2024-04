França recomenda aos seus cidadãos que abandonem Irão

"Devido ao novo nível atingido durante a noite pelo Irão e ao risco de uma escalada militar, a Embaixada de França recomenda aos franceses residentes no Irão que têm a possibilidade, em função da retoma do tráfego aéreo internacional, que abandonem temporariamente o país", refere o ministério em comunicado.

Além disso, "pede-se-lhes que sejam extremamente prudentes nas suas deslocações, que evitem as multidões no país e que se mantenham informados sobre a situação", continua-se no texto.

Relativamente a possíveis viagens para o Irão, Paris recorda que "os cidadãos franceses são aconselhados a abster-se absolutamente de viajar para o Irão, Líbano, Israel e Territórios Palestinianos".

A França continuará a avaliar e a rever a situação numa base regular e "dada a proliferação de rumores, recomenda-se que se confie apenas nas informações oficialmente divulgadas pelas autoridades francesas".

O Irão lançou na noite de sábado um ataque contra Israel, com recurso a `drones` (aeronaves não tripuladas), mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o Exército israelita.

As tensões entre Israel e Irão, já marcadas pela ofensiva de Telavive na Faixa de Gaza, agudizaram-se nas últimas semanas, depois de um bombardeamento, a 01 de abril, do consulado do Irão em Damasco, na Síria, que matou sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.