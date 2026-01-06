França. Uma portuguesa ferida no acidente que envolveu dois autocarros portugueses

MNE dá conta de uma cidadã portuguesa ferida

O acidente aconteceu na saída de Saint-Geours-de-Maremne na autoestrada A63, entre Bordéus e Espanha, na região de Landes, no sul do país.





c/ Lusa

Um choque em cadeia em Landes, sul de França, provocou pelo menos dois mortos e mais de 50 feridos. A RTP apurou que um autocarro de matrícula portuguesa esteve envolvido neste desastre.De acordo com um primeiro comunicado da prefeitura de Landes, duas pessoas morreram na colisão entre dois autocarros.Uma das vítimas seria o motorista de um dos veículos de passageiros. O outro morto será o motorista de um camião que terá saído do veículo e sido depois atropelado por um carro.Três pessoas foram retiradas das viaturas em estado crítico e outras duas em estado grave, mas estão agora estáveis, segundo um comunicado divulgado pela autarquia.Uma cidadã portuguesa ficou ferida na sequência do acidente e foi transportada para o hospital de Dax para uma intervenção cirúrgica, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.O ministério comunicou à Lusa que está a acompanhar a situação através do Consulado Geral de Bordéus e garantiu que não há portugueses entre as vítimas mortais.Além de duas vítimas mortais, há registo de centenas de feridos, segundo os meios de comunicação franceses."Os dois autocarros colidiram e ficaram bastante destruídos. Um deles estava quase vazio, com três ou quatro pessoas a bordo. O outro estava cheio, pelo que houve uma longa operação de evacuação", explicou o presidente do departamento de Landes, Gilles Clavreul.As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas as autoridades acreditam que a chuva e o gelo na estrada terão estado na origem, numa altura em que França vive uma vaga de frio, com várias regiões sob alerta amarelo e laranja para a presença de neve e gelo, como é o caso do departamento de Landes.