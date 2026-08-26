Frankfurt. Homem morre de malária depois de ter sido infetado num avião

Seis funcionários do aeroporto de Frankfurt foram infetados com malária depois de terem sido picados por um mosquito que terá chegado ao país a bordo de uma aeronave. Uma das pessoas infetadas acabou por morrer, confirmou esta quarta-feira um porta-voz do aeroporto alemão.

"Infelizmente confirmamos um óbito decorrente dessa infeção", declarou o responsável daquela infraestrutura aeroportuária.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a agência alemã de saúde pública, os seis trabalhadores terão sido picados por um mosquito do género Anopheles, responsável pela transmissão da malária.





Ainda de acordo com o Instituto as infeções ocorreram entre 4 e 6 de julho quando os mosquitos terão sido trazidos por avião.





Os restantes cinco funcionários encontram-se hospitalizados e estão a receber tratamento, avançou o aeroporto.





Na sequência dos casos, as autoridades colocaram nas instalações aeroportuárias armadilhas para mosquitos. Os insetos capturados estão a ser enviados para o Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica, onde serão submetidos a análises genéticas que deverão ajudar a determinar a sua origem.





O chamado fenómeno de 'malária de aeroporto' é raro na Alemanha.





Segundo o RKI, o último caso registado no país ocorreu em 2023. A reduzida frequência da doença pode dificultar e atrasar o diagnóstico, aumentando o risco de complicações graves. A malária é uma doença parasitária transmitida pela picada de mosquitos do género Anopheles. Entre os principais sintomas estão febre elevada, calafrios, dores de cabeça e náuseas.

Embora possa ser grave, a doença dispõe de tratamentos eficazes.





Quando diagnosticados e tratados precocemente, a maioria dos doentes recupera totalmente.





A malária continua, contudo, a representar uma ameaça significativa à saúde pública mundial, provocando centenas de milhares de mortes todos os anos, sobretudo na África Subsariana.