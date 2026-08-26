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Frankfurt. Homem morre de malária depois de ter sido infetado num avião
Um mosquito infetado terá chegado a bordo de um avião e picado seis trabalhadores do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. As autoridades já instalaram armadilhas para tentar identificar a origem do inseto.
Seis funcionários do aeroporto de Frankfurt foram infetados com malária depois de terem sido picados por um mosquito que terá chegado ao país a bordo de uma aeronave. Uma das pessoas infetadas acabou por morrer, confirmou esta quarta-feira um porta-voz do aeroporto alemão."Infelizmente confirmamos um óbito decorrente dessa infeção", declarou o responsável daquela infraestrutura aeroportuária.
De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a agência alemã de saúde pública, os seis trabalhadores terão sido picados por um mosquito do género Anopheles, responsável pela transmissão da malária.
Ainda de acordo com o Instituto as infeções ocorreram entre 4 e 6 de julho quando os mosquitos terão sido trazidos por avião.
Os restantes cinco funcionários encontram-se hospitalizados e estão a receber tratamento, avançou o aeroporto.
Na sequência dos casos, as autoridades colocaram nas instalações aeroportuárias armadilhas para mosquitos. Os insetos capturados estão a ser enviados para o Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica, onde serão submetidos a análises genéticas que deverão ajudar a determinar a sua origem.
O chamado fenómeno de 'malária de aeroporto' é raro na Alemanha.
Segundo o RKI, o último caso registado no país ocorreu em 2023. A reduzida frequência da doença pode dificultar e atrasar o diagnóstico, aumentando o risco de complicações graves. A malária é uma doença parasitária transmitida pela picada de mosquitos do género Anopheles. Entre os principais sintomas estão febre elevada, calafrios, dores de cabeça e náuseas.
Embora possa ser grave, a doença dispõe de tratamentos eficazes.
Quando diagnosticados e tratados precocemente, a maioria dos doentes recupera totalmente.