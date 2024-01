Frederico X, ou simplesmente Fred, é o novo rei da Dinamarca

Margarida era a única monarca mulher que ainda reinava no mundo. Agora, ao fim de 52 anos de reinado, abdica do trono e sucede-lhe Frederico, o filho mais velho, que também se torna rei a partir deste mesmo dia, 14 de janeiro de 2024.





Sem a ostentação de outras casas reais ou cerimónia formal de coroação, Frederico X é anunciado como o novo rei da Dinamarca, da Gronelândia e das ilhas Faroé e chefe de Estado, após um breve encontro no Palácio de Christiansborg, em Copenhaga.



A Dinamarca tem a monarquia mais antiga da Europa e remonta ao rei viking Gorm, O Velho, que morreu em 958. A coroa real passou de eletiva para hereditária mas atualmente é uma monarquia constitucional.

Frederico, o desportista e aventureiro



Frederico, agora com 55 anos, nasceu a 26 de Maio de 1968. À época o trono dinamarquês era ocupado pelo avô, Frederico IX enquanto que na vizinha Suécia, governava o seu bisavô, Gustavo VI Adolfo.







Um dos requisito para a família real dinamarquesa, especialmente para os monarcas reinantes é ser batizado pela Igreja Evangélica Luterana da Dinamarca (também conhecida como Igreja Nacional Dinamarquesa).





No ano de 1968, a ainda princesa herdeira da Dinamarca, Margarida, com o seu bebé primogénito príncipe Frederico, preparava-se para o batizar na Igreja de Holmen, em Copenhaga - Ritzau Scanpix/John Staehr via Reuters







Após a morte de Frederico IX, a mãe Margarida foi coroada rainha a 14 de janeiro de 1972 e o filho Frederico tornou-se príncipe herdeiro com trÊs anos de idade.







Conhecido entre a população dinamarquesa como Fred, o príncipe cresceu demonstrando gosto por um estilo de vida cheia de diversão.



“Ele não era propriamente um rebelde, mas quando criança e jovem sentia-se muito desconfortável com a atenção dos media e com a carga de que seria rei”, sublinhou Gitte Redder, especialista na família real dinamarquesa, à agência de notícias AFP. Frederico só “ganhou confiança aos 20 e poucos anos”, acrescentou.







No fim da década de 80, licenciou-se em Ciência Política na Universidade de Aarhus, que incluiu um ano passado na Universidade de Harvard, sob o pseudónimo de Frederico Henriksen - uma homenagem ao pai.





O príncipe concluiu o mestrado em Ciência Política nos anos 90. Fala inglês, alemão e francês.





Treinou nos três ramos das Forças armadas da Dinamarca e também serviu no Corpo de Mergulhadores da Marinha. Fred foi um dos quatro, dos 300 recrutas, a passar em todos os testes em 1995.





Ganhou a alcunha de “Pingo” (Pinguim), por andar como um pinguim depois de o fato de mergulho se ter enchido de água.





Frederico treina com o Corpo de Mergulhadores da Marinha Real Dinamarquesa a 15 de setembro de 1995 - Ritzau Scanpix/Keld Navntoft via Reuters







Frederico também é um esquiador destemido e ainda corre em maratonas. “Ele é um desportista, vai a espetáculos e jogos de futebol, o que o torna ainda mais acessível que a mãe”, descreveu Redder.





Não me quero trancar numa fortaleza. Quero ser eu mesmo, um ser humano”, afirma Frederico, em declarações citadas pela BBC, deixando claro que continuará assim mesmo depois de assumir o trono.









Frederico participa na Royal Run em Aarhus, na Dinamarca, a 21 de maio de 2018 - Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

Da Austrália chega Maria e o enlace de sonho

A princesa herdeira Maria Elizabete Donaldson é australiana e tem 51 anos. A partir deste dia 14, torna-se rainha consorte da Dinamarca.



Criada na ilha da Tasmânia, conheceu o príncipe num bar, o Slip Inn, durante os Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. Sem saber que era o herdeiro da coroa da Dinamarca conversou com Fred, que estava com amigos, como Filipe (futuro rei de Espanha), o irmão, príncipe Joachim, entre outras realezas.

Maria, que trabalhava como advogada e consultora de marketing, diz que só se apercebeu de quem tinha pela frente, “meia hora depois” do primeiro aperto de mão a Frederico, quando uma pessoa amiga lhe segredou “sabes quem são estas pessoas?”.

A história da relação à distância à bênção da rainha e ao casamento a 14 de maio de 2004, deixou os dinamarqueses apaixonados.

Fred e Maria têm quatro filhos, Cristiano com 18 anos, que será o futuro príncipe herdeiro. Segue-se a princesa Isabela, com 16 anos, e os gémeos Vincente e Josefina, de 12.



O casal real representa valores “modernos, são atentos à atualidade, e são amantes de música pop, de arte moderna e de desporto”, disse à AFP o historiador Sebastian Olden-Jorgensen.

Defendem uma uma educação “o mais normal possível para os filhos”, que estudam em escolas públicas.





O príncipe herdeiro Frederico e a princesa Maria da Dinamarca seguram os filhos gémeos de seis dias no Rigshospitalet, em Copenhaga, a 14 de janeiro de 2011 - Ritzau Scanpix/Keld Navntoft via Reuters



Reflexão da Rainha



A rainha Margarida II, com 83 anos, explicou que a decisão foi tomada após uma intervenção cirúrgica às costas, no início de 2023.





“A cirurgia naturalmente desencadeou a reflexão sobre o futuro. Talvez teria chegado o momento de deixar a responsabilidade para a próxima geração”, declarou.





A rainha Margarida, o príncipe herdeiro Frederico e a princesa herdeira Maria participam na cerimónia de Ano Novo no Palácio de Christiansborg, em Copenhaga, a 3 de janeiro de 2023 - Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe via Reuters





No anúncio-surpresa foi feito na televisão durante um discurso à nação, no último dia do ano: “Deixarei o trono para meu filho, o príncipe herdeiro Frederico”.



“Decidi que agora é o momento certo”, acrescentou Margarida, que agradeceu ao público dinamarquês pelo apoio ao longo dos anos à casa real.





Os dinamarqueses tratam-na "carinhosamente por Daisy (margarida)" (trocadilho Margrethe/ Margarida - flor). A rainha é ainda conhecida por ter sido uma grande fumadora a vida inteira e pela rejeição aos telemóveis e à internet – declarando-se “muito feliz” sem essas tecnologias.





Frederico, por sua vez, é conhecido por ter uma paixão pelas causas ambientais e promete “guiar o navio” da Dinamarca para o futuro.