Fretilin congratula-se com visita de papa Francisco a Timor-Leste

"Estamos muito felizes com a visita do Santo Padre, que é uma bênção para o povo e para a nação de Timor-Leste", afirmou, em comunicado divulgado à imprensa, o secretário-geral da Fretilin, Mari Alkatiri.

Mari Alkatiri lembrou também que a visita do papa Francisco coincide com um "dia importante na história e identidade de Timor-Leste como nação e como povo".

"A visita termina em 11 de setembro, um dia que possui um significado enorme na história e identidade de Timor-Leste, pois nesse dia, faz 50 anos que os fundadores de Timor-Leste transformaram a ASDT em Fretilin, criando uma frente ampla e unida dos nacionalistas na luta pela independência", salientou Mari Alkatiri.

A ASDT (Associação Social-Democrata Timorense) foi criada em maio de 1974 por Francisco Xavier do Amaral, Nicolau dos Reis Lobato, José Ramos-Horta, Mari Alkatiri, entre outros, tendo passado a chamar-se Fretilin em 11 de setembro de 1974.

"Não é apenas isso, naquele dia o país também ganhou um nome público, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente. Antes disso, as pessoas conheciam apenas Timor português ou Timor Oriental", disse.

No comunicado, Mari Alkatiri salientou que o partido está "muito contente com a decisão do papa Francisco em concluir a visita durante o dia em que o partido celebra os seus 50 anos", acrescentando que esta deslocação vai "reunir todo o povo" para "continuar a lutar junto pelo desenvolvimento do país".

O Vaticano anunciou na sexta-feira que o papa Francisco vai visitar Timor-Leste nos dias 9, 10 e 11 de setembro.

A visita do papa Francisco decorre no âmbito de uma deslocação à região e inclui também Indonésia, entre 3 e 6 de setembro, Papua Nova Guiné, de 6 a 9, e Singapura, de 11 a 13.