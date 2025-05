Friedrich Merz eleito à segunda novo chanceler da Alemanha

A eleição de Merz como novo chanceler aconteceu à segunda votação depois de os deputados terem rejeitado o seu nome numa primeira votação ao final da manhã, resultado que foi recebido com alguma surpresa, dado a maioria do partido no Bundestag.





Friedrich Merz falhava a eleição para chanceler 24 horas depois do acordo com outros partidos. À segunda, o líder da CDU acabou por assegurar os votos necessários (mínimo de 316).





A votação derradeira foi no entanto precedida de reuniões à porta fechada durante as quais os grupos parlamentares decidiram avançar com uma segunda volta.



O líder da dos democratas-cristãos vai tomar posse como décimo chanceler no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma eleição permitida pelo acordo de coligação com os social-democratas do SPD.



(em atualização)