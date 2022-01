Friedrich Merz sucede a Angela Merkel à frente da CDU na Alemanha

Friedrich Merz representa um corte com a era da antiga chanceler, e aponta para um regresso do partido a um caminho mais conservador.



Os seus críticos não esquecem o facto de em 1997 ter votado contra uma lei que criminalizava a violação dentro do casamento. Merz tem o objectivo de restaurar o partido depois do mínimo histórico das eleições de setembro passado.