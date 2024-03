Fuga de documentos do Pentágono. Jack Teixeira aceita pena de 16 anos de prisão

O jovem, detido pelo FBI em abril de 2023, divulgou centenas de documentos confidenciais do Pentágono na rede social Discord, obtidos enquanto membro da Guarda Nacional Aérea de Massachusetts.





A fuga de informação visou especificamente documentos sobre o equipamento militar que os EUA estavam a enviar para a Ucrânia e sobre a forma como este deveria ser enviado e utilizado. Incluiu ainda dados comprometedores sobre o arsenal da Coreia do Sul, sobre a Mossad e sobre a estratégia chinesa na Nicarágua e russa no Ártico.







Teixeira, um luso-descendente de 21 anos na altura dos factos, foi formalmente acusado em junho de 2023 de cometer uma das mais graves violações de segurança dos Estados Unidos desde o caso Wikileaks, em 2010.





Especificamente foi acusado de seis crimes de "retenção intencional e transmissão de informações classificadas relacionadas com a defesa nacional", por possuir indevidamente e partilhar intencionalmente aqueles documentos e dados num servidor de jogos.



"Jack Teixeira recebeu do governo dos Estados Unidos acesso a informações classificadas de defesa nacional -- incluindo informações que poderiam causar danos excecionalmente graves à segurança nacional se partilhadas", destacou o procurador-geral norte-americano, Merrick Garland, ao formalizar a acusação.







A defesa de Jack Teixeira sublinhou em favor do jovem a falta de antecedentes criminais.



Embaraço para os EUA





Outros 15 elementos da unidade de Jack Teixeira foram sancionados em dezembro pela Força Aérea dos Estados Unidos, por terem permitido a divulgação de informações confidenciais ao não tomarem medidas quando testemunharam atividades questionáveis.







Teixeira, de North Dighton, Massachussets, tinha-se declarado inocente em audiências anteriores. Estava detido desde a sua detenção em abril de 2023.



O caso causou sérios embaraços à Administração Biden, que se viu forçada a dar garantias à comunidade internacional sobre a segurança de informações confidenciais, em especial dos seus aliados.