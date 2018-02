Fumo branco na Alemanha. Angela Merkel e social-democratas alcançam acordo

RTP07 Fev, 2018, 09:11 / atualizado em 07 Fev, 2018, 09:53 | Mundo

Foram necessários 136 dias para resolver o impasse político na Alemanha após as eleições de setembro. Por fim, os partidos de Merkel e Schulz chegaram a acordo para uma grande coligação governativa na Alemanha, com a chanceler a um passo de garantir um executivo para mais quatro anos.



Segundo avançam os media alemães, os social-democratas conseguiram assegurar as pastas dos Negócios Estrangeiros, das Finanças e o Ministério do Trabalho durante as negociações.



Na terça-feira, antes da nova ronda de negociações, Angela Merkel tinha garantido que o bloco CDU/CSU estava pronto a fazer "concessões dolorosas" de forma a desbloquear as conversações.



O acordo alcançado esta quarta-feira terá de ser aprovado pelos 460 mil membros do SPD, numa votação interna que deverá acontecer até ao final de fevereiro.