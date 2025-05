Fumo branco no Vaticano. Cardeais chegaram a consenso e já escolheram o novo Papa

O decano do Colégio Cardinalício acredita que fumo branco possa ser visto já esta tarde, indicando nesse caso que indicando que os 133 cardeais eleitores, fechados desde quarta-feira na Capela Sistina, elegeram o sucessor de Francisco.





“Espero que no meu regresso a Roma, esta noite, encontre fumo branco (...) e seja eleito o papa que a Igreja [Católica] e o mundo precisam hoje", disse o cardeal Giovanni Battista Re, em Pompeia, no sul de Itália, onde se deslocou para uma cerimónia religiosa.





O novo líder da Igreja Católica “terá sobretudo de tentar reforçar a fé em Deus neste mundo caracterizado pelo progresso tecnológico, mas no aspeto espiritual nota-se um certo esquecimento de Deus, pelo que é necessário um despertar”, acrescentou o cardeal, lembrando algumas das passagens da homília na missa que antecedeu o início do conclave, na quarta-feira.



Re, de 91 anos, foi responsável por alguns preparativos do conclave, incluindo as congregações gerais de cardeais, bem como por oficiar o funeral do Papa Francisco, que morreu a 21 de abril aos 88 anos, e a missa pré-conclave.



Por ter mais de 80 anos, Re não participa no conclave.





C/Lusa