Funcionários de Musk apresentam demissão e recusam "desmantelar serviços públicos essenciais"

Entre os 21 funcionários incluem-se engenheiros, cientistas de dados, gestores de produto, designers e o principal responsável de Tecnologia. Foram contratados para o Serviço Digital dos Estados Unidos criado durante a Administração Obama.Desde a tomada de posse de Donald Trump, que passaram a trabalhar para o Departamento de Eficiência Governamental, também conhecido pela sigla DOGE, liderado pelo multimilionário Elon Musk.Numa carta, estes funcionários explicam as razões para apresentarem a demissão:, acrescentam na missiva a que a agência Associated Press teve acesso Estes funcionários contam que foram chamados para uma série de entrevistas logo no dia após a tomada de posse de Donald Trump, tendo sido interrogados sobre as suas qualificações e inclinações.“Vários destes entrevistadores recusaram-se a identificar-se, fizeram questões sobre lealdade política, tentaram colocar colegas uns contra os outros e demonstraram uma capacidade técnica limitada”, escreveram os funcionários na sua carta.Um processo que “criou riscos de segurança significativos” e levou ao despedimento de 40 funcionários no início de fevereiro.“Estes funcionários públicos altamente qualificados estavam a trabalhar na modernização da Segurança Social, dos serviços para veteranos, das declarações de impostos, dos cuidados de saúde, dos apoios em caso de catástrofes, apoio a estudantes e outros serviços críticos”, apontam.

A demissão destes trabalhadores “coloca em risco milhões de norte-americanos que dependem destes serviços todos os dias”, referem os funcionários demissionários.



“Não vamos usar as nossas capacidades como peritos em tecnologia para comprometer os principais sistemas governamentais, pôr em risco os dados confidenciais dos norte-americanos ou desmantelar serviços públicos essenciais. (…), resumem.

Depois do despedimento de 40 funcionários no início do mês, ficaram 65 funcionários no departamento liderado por Musk. Destes, um terço apresentou hoje a demissão.



As demissões no departamento liderado por Elon Musk surgem num momento de grande polémica, sobretudo devido a um e-mail enviado aos funcionários do Governo norte-americano durante o fim de semana a que deveriam responder até ao final do dia de segunda-feira.Com a aproximação do prazo, o Gabinete de Gestão de Pessoal e outros responsáveis garantiram que os funcionários poderiam ignorar a mensagem, masSindicatos e trabalhadores já apresentaram ações judiciais contra o multimilionário, que tem encetado esforços ao longo do último mês de reformar o Governo federal, com despedimentos e mesmo com a tentativa de encerrar agências governamentais.