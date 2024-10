Funeral de assessor assassinado e protestos em Maputo

Elvino Dias foi assassinado a tiro, sexta-feira, no centro de Maputo, juntamente com Paulo Guambe, mandatário do Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), partido que apoia Mondlane, e este convocou os moçambicanos para uma “participação em massa” no funeral.



Por seu turno, a Ordem dos Advogados de Moçambique marcou um ponto de encontro dos advogados e advogados estagiários para depois se dirigirem ao local das cerimónias fúnebres, pedindo que os profissionais compareçam usando “traje profissional”.



A saída do corpo de Elvino Dias da morgue do Hospital Central de Maputo está prevista para as 7h45 de Lisboa, seguida de velório na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e o funeral está marcado para as 12h00 em Lisboa, no cemitério de Michafutene, em Maputo.