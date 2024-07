Furacão Beryl. Árvores derrubadas e cortes de energia no México

Contudo, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê que o Beryl recupere a força de um furacão assim que tocar as águas quentes do Golfo do México.

Inicialmente,Três pessoas morreram na Venezuela por causas associadas ao Beryl, mais três em Granada, três em São Vicente e Granadina e duas na Jamaica, disseram as autoridades locais.No início da semana,O Beryl é o primeiro furacão da temporada no Atlântico e impressionou os especialistas ao ganhar intensidade muito rapidamente durante o fim de semana. Chegou a ser classificado como furacão de categoria 5, o primeiro alguma vez registado pelo serviço meteorológico dos EUA.Um furacão tão poderoso é extremamente raro no início da temporada de furacões, que vai do início de junho até ao final de novembro.O Observatório Meteorológico Americano alertou no final de maio que a temporada de 2024 seria extraordinário, com a possibilidade de quatro a sete furacões de categoria 3 ou superior.Estas previsões estão relacionadas com o esperado desenvolvimento do fenómeno meteorológico La Niña, bem como com as elevadas temperaturas das águas no Oceano Atlântico, que têm estado em valores recorde há mais de um ano.C/Lusa