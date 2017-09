Furacão Irma deixa rasto de destruição na ilha de Barbuda

RTP07 Set, 2017, 07:29 / atualizado em 07 Set, 2017, 07:53 | Mundo

O furacão Irma varreu quase por completo a ilha de Barbuda, onde 95 por cento dos edifícios foram danificados. O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, salientou a destruição sem precedentes provocada pela tempestade.



"Por enquanto temos apenas registo de uma morte", disse Browne. No entanto, o furacão de categoria cinco causou a destruição da ilha que tem 1.600 habitantes, que agora "não é mais que um monte de destroços".



O aeroporto e o sistema de telecomunicações foram destruídos. A ilha está praticamente isolada do exterior. Também nas Caraíbas, a parte francesa da ilha franco-holandesa Saint-Martin ficou "95 por cento destruída" com a passagem do Irma, disse na quarta-feira à noite o presidente do conselho territorial local, Daniel Gibbs.



"É uma catástrofe enorme. 95 por cento da ilha está destruída. Estou em choque. É uma loucura", declarou ao telefone com a Rádio Caraíbas Internacional.

Nove mortos

O furacão já provocou pelo menos sete mortos, estando confirmadas uma vítima mortal em Barbuda. Em São Martinho, o furacão provocou já oito vítimas mortais e duas dezenas de feridos, segundo os números atualizados esta manhã pelas autoridades francesas.



As autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação, uma vez que há cidadãos nacionais a viver ou a visitar as Antilhas. Na quarta-feira, a Associação das Agências Portuguesas de Viagens e Turismo disse à Antena 1 que existe tranquilidade entre os turistas que estão nas Caraíbas.



Por sua vez, o secretário de Estado das Comunidades avançou já que um português que se encontra na República Dominicana pediu ajuda para regressar. José Luís Carneiro explica ainda que não há registo de vítimas nacionais, pedindo aos portugueses para seguirem as instruções das autoridades locais.



O Governo assinala ainda que o gabinete de emergência consular continua a funcionar 24 por dia para prestar todos os esclarecimentos e informações.



O Furacão Irma, de categoria máxima, está agora próximo de Porto Rico. Deverá chegar a Cuba nas próximas 48 horas, antes de atingir o Estado norte-americano da Flórida.



Há ainda dois outros furacões a progredir em simultâneo no Oceano Atlântico, depois de as tempestades José e Katia terem passado a furacão. O centro norte-americano de furacões avança que os ventos do furacão José podem chegar à categoria 3 numa escala de 5, com ventos que estão agora nos 120 quilómetros por hora.



O furacão Katia está do outro lado do Golfo do México com ventos de 120 quilómetros por hora com tendência a aumentar nas próximas 48 horas.