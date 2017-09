O avião comercial da Delta que entrou e saiu do furacão Irma

Alexandre Brito - RTP07 Set, 2017, 11:06 | Mundo

O feito foi acompanhado na rede social Twitter.



Através do Flight Radar 24, uma aplicação que permite seguir todos os voos comerciais no mundo, o voo DC 431 foi acompanhado com muita atenção.



A primeira imagem mostra o aparelho já a caminho de Porto Rico, com a tempestade bem ali ao lado. Nesta altura, Jason Rabinowitz, um entusiasta pela aviação, colocava um tweet onde pergunta: "Quer mesmo voar durante um furacão de categoria 5?"

You really want to fly into SJU during a category 5 hurricane, DL431?



Everyone else has turned around. pic.twitter.com/nHdChvYh2Y — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de setembro de 2017

DL431 is going for it.



Latest METAR: 35011G20KT pic.twitter.com/MqNgVPenQ8 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de setembro de 2017

Here they go! DL302 now taxiing for takeoff before #Irma gets really bad. pic.twitter.com/CNfk5L6oaa — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de setembro de 2017

Takeoff! An absolutely amazing job here by @Delta forecasters, dispatchers, flight and ground crews. Full flight back up to JFK.#Irma pic.twitter.com/sSulqA8g7t — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de setembro de 2017

Now DL302 has to climb out of SJU, and they're doing so between the outer band of #Irma and the core of the storn. Amazing stuff. pic.twitter.com/lOq9Te5DO6 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de setembro de 2017

Well, that's the end of that story. DL302 is reaching the edge of #Irma's outer bands.



Guess the flight crew serves lunch now...? pic.twitter.com/IDTV3WuLd5 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 de setembro de 2017

As informações disponíveis na altura diziam que o voo tinha saído 34 minutos atrasado de Nova Iorque. Um dado relevante uma vez que os pilotos estavam claramente numa corrida contra o Irma.Apesar da situação meteorológica anormal, especialistas em aviação dizem que a situação estava controlada, e que o voo foi autorizado porque ainda existiam condições seguras para viajar.O comandante lá conseguiu aterrar em San Juan. A primeira parte do objetivo final tinha sido concretizada.Faltava a outra metade. Já em terra, o avião foi rapidamente carregado de passageiros e, de acordo com a informação disponível, conseguiu levantar voo 24 minutos antes do previsto.Ali ao lado, o Irma aproximava-se rapidamente. Nesta altura, o comandante do aparelho já estava na pista pronto para levantar voo.Uma vez mais, imagens captadas pelorevelam o momento em que o Boeing 737 da Delta Airlines levanta voo, de regresso a Nova Iorque.Com enorme mestria, o piloto do avião fura o céu por entre os espaços mais calmos deixados pela tempestade.Pouco depois percebia-se que o comandante do Boeing 737 conseguiu fazer aquilo que poucos achavam possível. Passou pela tempestade com um regresso calmo no resto da viagem.Aterrou em Nova Iorque, o destino final, 46 minutos antes do horário previsto.Há registo de outros voos que tentaram o mesmo, mas tiveram que voltar para trás por causa do mau tempo.