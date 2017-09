Furacão Maria arrasou ilha de Dominica

Jorge Almeida - RTP19 Set, 2017, 12:59 | Mundo

O furacão Maria passou pela ilha de Dominica na categoria 5, a sua máxima força, e deixou um rasto de morte e destruição.



Até ao momento ainda não se conhece se há vítimas mortais, mas o primeiro-ministro, Roosevelt Skerrit, escreveu no Facebook que "os ventos varreram os telhados de quase todas as pessoas com quem falei ou entrei em contato". o primeiro-ministro argumentava que os habitantes “perderam tudo o que poderiam ter perdido”.







O Furacão Maria tem oscilado entre as categorias 4 e 5 e encontra-se cerca de 43 milhas (70 quilómetros) a sul de Guadalupe. As comunicações com a ilha estão interrompidas.