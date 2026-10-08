Fuzilamento de autor de massacre em base militar no Texas será transmitido em direto

Donald Trump aprovou, no início desta semana, a execução por fuzilamento de Nidal Malik Hasan, condenado à morte por ter matado 13 pessoas e ferido outras 32 durante um tiroteio em 2009 na base militar de Fort Hood, no Texas.





Agora, uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos adiantou à agência France-Presse, sob condição de anonimato, que o fuzilamento "será transmitido em direto".



"Os detalhes serão divulgados em breve", acrescentou.





Segundo uma fonte do Pentágono ouvida pela agência Reuters, a transmissão em direto vai acontecer no dia 3 de dezembro.





O secretário da Defesa, Pete Hegseth, tinha já anunciado que o fuzilamento seria público.



"Será fuzilado por soldados, como deve ser, e vamos garantir que o público possa assistir, que seja público", afirmou num vídeo partilhado na rede social X por contas oficiais ligadas ao Pentágono.

Hasan era psiquiatra do Exército

Nidal Hasan, um muçulmano nascido nos Estados Unidos e de origem palestiniana, abriu fogo a 5 de novembro de 2009 num centro médico da base de Fort Hood, para impedir que os soldados participassem numa guerra que considerava "ilegal" no Afeganistão e no Iraque.





O ataque deixou ainda 32 feridos e foi considerado o tiroteio mais mortífero ocorrido numa instalação militar norte-americana.







Na altura, Hasan era psiquiatra do Exército com a patente de major.





Foi condenado à morte em 2013 por 13 acusações de homicídio premeditado e 32 de tentativa de homicídio premeditado. Neste momento encontra-se detido na prisão militar de Fort Leavenworth, no Kansas.





c/ agências