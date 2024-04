Gabinete de guerra israelita volta a reunir-se. EUA e aliados planeiam mais ações contra Irão

Apesar de o ataque de sábado à noite não ter provocado vítimas mortais, graças às defesas aéreas e às contramedidas de Israel e dos seus aliados, aumentou o receio de que a violência enraizada na guerra de Gaza, que dura há seis meses, esteja a alastrar, com o risco de uma guerra aberta entre os adversários de longa data Irão e Israel.Uma fonte do Governo israelita adiantou à Reuters que a sessão do gabinete de guerra agendada para terça-feira tinha sido adiada para esta quarta-feira.Os EUA estão a planear impor novas sanções contra o programa de mísseis edo Irão nos próximos dias e esperam que os liados sigam o exemplo, afirmou Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, na terça-feira.

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmou esta quarta-feira, em Seul, que não vê que o projeto de resolução da Autoridade Palestiniana, a recomendar que a Palestina se torne membro de pleno direito da ONU, ajude a encontrar uma solução de dois Estados.

Antes, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que osEm conferência de imprensa em Washington, Janet Yellen afirmou que todas as opções para interromper o "financiamento do terrorismo" por parte do Irão estavam em cima da mesa e que esperava que fossem anunciadas em breve novas sanções contra o Irão.Josep Borrell, alto representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança da União Europeia, revelou que alguns Estados-Membros pediram que as sanções contra o Irão fossem alargadas e que os serviços diplomáticos da UE iriam começar a trabalhar na proposta.Israel Katz acrescentou disse que estava a "liderar um ataque diplomático", escrevendo a 32 países para lhes pedir que impusessem sanções ao programa de mísseis do Irão e que seguissem Washington na classificação da sua força militar dominante, os Guardas da Revolução, como um grupo terrorista.

Israel aconselhado a não retaliar

O Irão lançou o ataque em retaliação a um ataque aéreo ao complexo da sua embaixada em Damasco, a 1 de abril, atribuído a Israel, mas já deu a entender que considera o assunto encerrado.Já o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse a Netanyahu, numa chamada na terça-feira, que a escalada no Médio Oriente não era do interesse de ninguém e só iria piorar a insegurança na região. Pelo que era "um momento para que as cabeças calmas prevalecessem", frisou o gabinete de Sunak.A ministra japonesa dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoko Kamikawa, "exortou Israel a usar de contenção" durante uma chamada telefónica com o seu homólogo israelita, Israel Kantz, na terça-feira à noite, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão.

A perspetiva de uma retaliação israelita alarmou muitos iranianos, que já sofrem dores económicas e controlos sociais e políticos mais apertados desde os grandes protestos de 2022 e 2023.

Israel avançou que quatro dos seus soldados foram feridos a centenas de metros do território libanês durante a noite de terça-feira, na primeira incursão terrestre israelita conhecida no Líbano desde a guerra de Gaza, embora tenha trocado regularmente tiros com a milícia libanesa Hezbollah, fortemente armada.

Israel iniciou a sua campanha contra o Hamas, o movimento radical palestiniano apoiado pelo Irão que governa Gaza, depois de os militantes terem atacado Israel a 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo 253 reféns, segundo os dados israelitas.