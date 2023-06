Garante Zelensky. Ucrânia pronta para lançar a grande contra-ofensiva

O presidente Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para lançar uma contra-ofensiva de grande dimensão contra as forças russas. O general americano que liderou as tropas internacionais no Iraque considera que a contra-ofensiva vai ser impressionante.