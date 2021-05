Gases de efeito de estufa encolheram a estratosfera em 400 metros em quatro décadas

O crescimento da troposfera era um fenómeno já conhecido pelos cientistas, à medida que as emissões de dióxido de carbono aumentam e expandem o ar. Como consequência, o limite inferior da estratosfera é empurrado, diminuindo a dimensão desta segunda maior camada da atmosfera.Apesar disso, nenhum estudo tinha ainda demonstrado a verdadeira dimensão deste fenómeno. A análise publicada na revista Environmental Research Letters é a primeira a revelar o quanto a estratosfera diminuiu nas últimas décadas, ao estudar um conjunto de observações de satélite desde 1980 em combinação com vários modelos climáticos.

A estratosfera estende-se desde cerca de 20 quilómetros a 60 quilómetros acima da superfície da Terra. Abaixo desta camada está a troposfera, a camada mais baixa da atmosfera terrestre e onde vivem os seres humanos.

Uma vez que a camada de ozono se encontra na estratosfera, os cientistas atribuíram inicialmente as causas para o encolhimento desta camada da atmosfera às perdas de ozono nas últimas décadas. No entanto, os cientistas comprovaram agora que é o aumento dos níveis de dióxido de carbono (o maior responsável pelo efeito de estufa) que está a provocar a diminuição da estratosfera.”, explica o professor universitário Paul Williams ao jornal The Guardian

“Isto é chocante”

Segundo explicam os cientistas, as crescentes emissões de gases com efeito de estufa levaram ao aquecimento troposférico e, por sua vez, ao arrefecimento estratosférico nas últimas décadas, uma vez que o CO2 quando entra na estratosfera provoca um arrefecimento do ar, fazendo com que se contraia. Como consequência termodinâmica, a troposfera expandiu e empurrou a tropopausa, a camada intermediária entre a troposfera e a estratosfera., afirma Juan Añel, cientista da Universidade de Vigo, em Espanha, que faz parte da equipa de investigação do estudo em causa.acrescenta o cientista, citado pelo jornal britânicoO estreitamento da estratosfera é mais um sinal da emergência climática e das consequências da ação humana e tal pode afetar os satélites e GPS. “”, lê-se no estudo.“É notável que ainda estejamos a descobrir novos aspetos das alterações climáticas após décadas de pesquisa”, afirma Williams. “Isto faz-me pensar nas outras mudanças que as nossas emissões estão a provocar na atmosfera que ainda não descobrimos”, conclui.