Gasoduto Nord Stream 1 retoma abastecimentos para a Europa

Segundo a Nord Stream AG, citada pela agência alemã DPA, o fluxo de gás foi retomado esta manhã, mas o aumento do volume levará algum tempo.

Berlim havia acusado Moscovo de fazer do estado de uma turbina do Nord Stream 1, submetida a reparações no Canadá, um "pretexto" para cortar o abastecimento. E a União Europeia acusou mesmo o Kremlin de usar o gás "como arma".

Às primeiras horas da manhã, dados reportados pela russa de Gazprom à Gascade, operadora da rede alemã de gás natural, indicavam que o gasoduto deveria entregar 530 GWh ao longo do dia de quinta-feira.



No Twitter, o chefe da Agência Federal de Redes da Alemanha, Klaus Müller, escreveu entretanto que "os fluxos reais" do gasoduto "estão acima da indicação e hoje podem atingir o nível de pré-manutenção de aproximadamente 40 por cento de utilização (aproximadamente 700 GWh/d)".





Die realen Gasflüsse auf der #NordStream1 liegen über der Nominierung und können heute das Vor-Wartungsniveau von ca. 40% Auslastung (ca 700 GWh/d) erreichen.

Die politische Unsicherheit und die 60%ige Kürzung von Mitte Juni bleiben leider bestehen. @bnetza @bmwk https://t.co/9vwoWkZ439 — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) July 21, 2022

, acrescentou este responsável.

Apontando como motivo a falta da turbina, a Gazprom tinha reduzido, em junho, os fornecimentos do Nord Stream 1 para 40 por cento da capacidade total.Na quarta-feira, o presidente russo deixara ainda mais em dúvida o futuro imediato das remessas de gás a países europeus. Vladimir Putin acusou o Canadá de atrasar o envio da turbina alvo de reparações com o intuito de promover as próprias vendas de gás.

"Os motivos [do Canadá] estão relacionados com os seus esforços para entrar no mercado europeu, porque quer desenvolver a sua própria produção de gás no país. É isso mesmo", acusou Putin.

Olhando ao próximo inverno,Na quarta-feira, a Comissão Europeia propôs uma redução do consumo de gás na União em 15 por cento até à primavera. E não excluiu partir para uma redução obrigatória da procura.

c/ agências