Gaza. Descoberta vala comum com 180 corpos no hospital de Khan Younis

“No pátio do hospital, membros da defesa civil e paramédicos recuperaram 180 corpos enterrados nesta vala comum pelos militares israelitas. Os corpos incluem mulheres idosas, crianças e homens jovens”, disse Hani Mahmoud, jornalista daque está em Khan Younis, este domingo.Alguns dos corpos encontrados “foram despidos, o que certamente indica que foram presos, torturados e submetidos a maus-tratos pelo exército de ocupação israelita”, disse o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, citado pela AFP.A descoberta da vala comum acontece numa altura em que muitos palestinianos regressam a Khan Younis depois de os militares israelitas terem retirado as tropas da cidade, a 7 de abril.Naser e Al-Shifa, os dois maiores hospitais da Faixa de Gaza, ficaram inoperacionais depois de o exército israelita ter lançado uma dura ofensiva contra as instalações, justificando os ataques com a presença de alegados membros do Hamas e da Jihad Islâmica. Na passada quinta-feira, as autoridades de Gaza descobriram também uma nova vala comum junto do hospital Al-Shifa com mais de 30 corpos.

Netanyahu promete “aumentar a pressão militar” sobre o Hamas

Enquanto isso, os ataques israelitas no enclave continuam, inclusive na cidade de Rafah, onde Israel já anunciou que planeia levar a cabo uma “operação poderosa”.O primeiro ataque, ocorrido na manhã de domingo, matou um homem, a sua esposa e o filho de três anos, de acordo com o Hospital do Kuwait, que recebeu os corpos. A mulher estava grávida e os médicos conseguiram salvar o bebé, segundo adiantou o hospital.O segundo ataque matou 17 crianças e duas mulheres, todas da mesma família, segundo registos do hospital. Um ataque aéreo em Rafah na noite anterior matou nove pessoas, incluindo seis crianças.

O Ministério da Saúde do Hamas contabilizou 48 mortes em 24 horas no território, elevando o número total desde o início da guerra para 34.097 mortes, a maioria civis.

Numa mensagem de vídeo divulgada este domingo, na véspera da Páscoa judaica, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu “aumentar a pressão militar” sobre o Hamas.Mais de seis meses após o início da guerra, desencadeada por um ataque sem precedentes do movimento islâmico palestino Hamas contra Israel, a 7 de Outubro, Netanyahu continua a proclamar a sua determinação em lançar uma ofensiva terrestre em Rafah, que considera ser o último grande bastião do Hamas.

Segundo a ONU, quase 1,5 milhões de palestinianos deslocados estão concentrados nesta cidade localizada no extremo sul do território.

Israel adiou a ofensiva militar a Rafah após o ataque iraniano, no passado sábado, mas reiterou que se mantém determinado a atacar a cidade, apesar dos apelos internacionais.Nos últimos dias, fontes do Egito avançaram que os EUA terão dado luz verde à ofensiva militar israelita em Rafah. Em troca, Israel comprometeu-se a dar uma resposta limitada ao ataque do Irão.

c/agências