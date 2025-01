Gaza. Donald Trump confirma acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns

O país tem mediado esforços para um acordo de tréguas entre Israel e o Hamas em Gaza, a par da libertação de reféns, os quais foram finalmente bem sucedidos após meses de avanços e recuos.







O presidente-eleito dos EUA fez o anúncio na sua rede Truth Social, pouco depois de fontes oficiais de mediadores sob anonimato terem confirmado às agências noticiosas Reuters, AP e AFP, a conclusão do acordo.



"Temos acordo sobre os reféns no Médio Oriente. Serão libertados em breve", escreveu Trump.







Fonte próxima das negociações em Doha, referiu que estas decorreram até à última hora e implicaram uma reunião entre o primeiro-ministro do Qatar, o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, com o Hamas, para um "derradeiro esforço" com vista a um cessar-fogo.





A Al Jazeera árabe referiu que o Hamas lhe confirmou que a sua delegação em Doha tinha dado a anuência final, faltando apenas o anúncio do sim de Israel.





O executivo israelita deverá reunir-se quinta-feira para votar o acordo, que abre caminho ao fim de um conflito que se arrasta há 15 meses. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, interrompeu o périplo europeu, que deveria prosseguir na Hungria, esta quinta-feira, para regressar a Israel, confirmou em comunicado o seu Ministério.







O acordo abrange uma fase inicial de seis semanas, que inclui o cessar-fogo em Gaza, a par da retirada gradual das forças militares israelitas presentes no enclave e da troca de reféns por prisioneiros, referiram à Agência Reuters fontes anónimas próximas das negociações, ainda antes do anúncio oficial catari.





A troca, pelo menos parcial, de três dezenas de reféns israelitas por um milhar prisioneiros palestinanos detidos em Israel, poderá acontecer já no domingo.





O presidente israelita, Isaac Herzog, reuniu-se esta quarta-feira com a presidente da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, e a sua equipa, que estão de visita a Israel. Os preparativos para a troca de cativos estiveram em cima da mesa, referiu um comunicado da presidência, sublinhando os desafios envolvidos na operação.







O Hamas pediu contudo à população deslocada de Gaza que confie somente nas fontes oficiais, evitando espalhar rumores e boatos sobre o regresso às suas cidades de origem, cujo calendário irá depender da retirada de Israel. Pediu ainda que se mantenha longe das zonas controladas pelas tropas israelitas.



Reações ao acordo



A confirmação das tréguas levou milhares de palestinianos às ruas de Gaza, em festejos, e juntou igualmente centenas de pessoas em Telavive, com cartazes a exigir a libertação dos reféns.





Há vários dias que diversas fontes próximas das negociações anunciavam que o acordo estaria próximo, entre apelos a flexibilidade das partes.





O acordo seria considerado uma vitória para a Administração Biden, uma vez que ocorre escassos cinco dias antes da tomada de posse de, Donald Trump, a 20 de janeiro. O ainda presidente eleito dos Estados Unidos, foi contudo instrumental para a conclusão positiva das negociações, que marcavam passo.





O seu enviado para o Médio Oriente, Steve Witkof, juntou-se ao processo há algumas semanas.Trump tinha avisado que a libertação dos reféns deveria ocorrer antes da sua investidura, ameaçando o Hamas con consequências severas.





Ainda antes do anúncio oficial, o ministro turco, Hakan Fidan, afirmou em Ancara que as tréguas em Gaza constituem um passo importante para a estabilidade regional.



Fidan frisou ainda que os esforços turcos para implementar a solução de dois Estados, Palestina e Israel, para solucionar o conflito israelo-palestinano, irão prosseguir.



O que está em causa



Os Estados Unidos, o Egito e o Qatar passaram o último ano a tentar mediar o fim da guerra de 15 meses na Faixa de Gaza e a libertação de dezenas de reféns capturados no ataque do Hamas, em 07 de outubro de 2023, em solo israelita, incluindo aqueles que se presume estarem mortos.



O acordo de três fases é baseado numa estrutura definida por Joe Biden, e endossada pelo Conselho de Segurança da ONU.





O primeiro passo será a libertação gradual de 33 reféns ao longo de um período de seis semanas, incluindo mulheres, crianças, idosos e civis feridos em troca de mil palestinianos detidos em Israel.



Durante esta primeira fase de 42 dias, as forças israelitas deverão também retirar-se dos centros populacionais e os palestinianos autorizados a começar a regressar às suas casas no norte do enclave, num processo acompanhado de um aumento da ajuda humanitária, com cerca de 600 camiões a entrar todos os dias no território.



Os detalhes das restantes fases ainda têm de ser negociados enquanto decorre a primeira, com os mediadores a garantirem ao Hamas que o processo irá prosseguir, para implementar a segunda e terceira fases antes do final da primeira, segundo as autoridades egípcias.



O acordo permitiria a Israel, durante a primeira fase, permanecer no controlo do Corredor Filadélfia, a faixa de território ao longo da fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, da qual o Hamas exigiu inicialmente que as forças israelitas se retirassem.



No entanto, Israel deve retirar-se do corredor Netzarim, no centro do território.



Na segunda fase, o Hamas libertaria os restantes reféns vivos, em troca de mais prisioneiros palestinianos e da "retirada completa" das forças israelitas da Faixa de Gaza, de acordo com o projeto de acordo.



Numa terceira fase, os corpos dos restantes reféns seriam devolvidos em troca de um plano de reconstrução de três a cinco anos a ser executado sob supervisão internacional.



O ataque de Hamas em outubro de 2023 provocou cerca de 1.200 mortos e outras 250 foram levadas como reféns.



A ofensiva em grande escala de Israel na Faixa de Gaza provocou por seu lado acima de 46 mil mortos, na maioria civis, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, e deixou o enclave destruído e mergulhado numa grave crise humanitária.



com Lusa