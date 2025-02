Gaza. Hamas adia próxima libertação de reféns "até novo aviso"

“A libertação dos prisioneiros que estava marcada para o próximo sábado, 15 de fevereiro de 2025, é adiada até novo aviso enquanto se espera que a ocupação [israelita] cumpra as suas obrigações”, declarou Abou Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedine al-Qassam, num comunicado de imprensa. Israel reagiu de imediato, com o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, a classificar o anúncio do Hamas como uma violação do acordo de cessar-fogo de Gaza.







Israel Katz ordenou ao exército que elevasse o nível de prontidão em Gaza para o nível máximo.





“Dei ordens aos militares para adotar o mais alto nível de prontidão em Gaza para defenderem as nossas comunidades”, afirmou o ministro de Defesa de Israel.



“O anúncio do Hamas de que deixará de libertar reféns é uma violação completa do acordo de cessar-fogo”, acrescentou.







O grupo islamita palestiniano considera que Israel não está a cumprir os termos do cessar-fogo iniciado a 19 de janeiro, que já permitiu a libertação de diversos reféns israelitas retidos em Gaza, em troca de centenas de prisioneiros palestinanos.





O anúncio do porta-voz das Brigadas Qassam é um desenvolvimento significativo, numa altura em que o regresso dos civis ao norte do enclave tem estado atrasado alguns dias.

Tensão agravada



O grupo acusa os militares israelitas de disparar sobre civis que têm tentado regressar a Rafah e zonas orientais de Gaza. Afirma ainda que o número de pacientes palestinianos feridos que foram evacuados, bem como os camiões de ajuda humanitária que entraram em Gaza, foram menores do que o prometido no acordo de cessar-fogo.







"Durante as últimas três semanas, a liderança da resistência monitorizou as violações do inimigo e o seu incumprimento dos termos do acordo", disse Abu Obeida.



"Estas violações incluem atrasar o regresso das pessoas deslocadas ao norte de Gaza, atingi-las com bombardeamentos e tiros em várias áreas da Faixa de Gaza e não permitir a entrada de materiais de socorro sob todas as formas, conforme acordado. Entretanto, a resistência cumpriu todas as suas obrigações."



O porta-voz das Brigadas Qassam acrescentou que a decisão de adiar a libertação dos cativos "permanecerá em vigor até que a entidade ocupante cumpra as obrigações anteriores e compense retroativamente. Afirmamos o nosso compromisso com os termos do acordo, desde que a ocupação os cumpra."





resort. As declarações de Obeida agravam ainda mais a tensão no território e podem significar o fim das tréguas, numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, insiste no seu plano de evacuar a Faixa de Gaza para ali construir um





De acordo com a agência da ONU para os refugiados palestinianos, o número de deslocados dentro de Gaza ronda atualmente os 40.000. Um número que “está a aumentar a um ritmo alarmante”, acrescentou a UNRWA.