"Mentalidade de agente imobiliário". Trump insiste em tomar Gaza, Hamas aponta ignorância

, disse no domingo Trump, no interior do avião presidencial.Declarações entretanto condenadas pelo movimento radical palestiniano., disse Izat al-Rishq, um dirigente da ala política do Hamas.Em comunicado, Al-Rishq salientou que", sendo a a única forma de os palestinianos abandonarem voluntariamente o enclave é se puderem regressar às casas nas cidades e vilas que Israel ocupou em 1948., acrescentou Al-Rishq.Um outro responsável do Hamas em Gaza, Khalilal-Hayya, concordou também esta segunda-feira que os planos do Ocidente, dos Estados Unidos e do presidente do norte-americano para a Faixa de Gaza estavam "condenados"., disse durante uma comemoração do 46º aniversário da revolução iraniana em Teerão, citado pela Reuters.

O Hamas, governante da Faixa de Gaza desde 2007, já tinha dito que o plano de Trump iria "pôr lenha na fogueira" na região.



No domingo, o presidente da Turquia afirmou que ninguém tem o poder de expulsar os habitantes da Faixa de Gaza, rejeitando o plano de Trump., declarou Recep Tayyip Erdogan, numa conferência de imprensa, em reação à insistência do chefe de Estado dos EUA., insistiu Erdogan.Recorde-se que, na semana passada, Trump propôs expulsar mais de dois milhões de pessoas que vivem na Faixa de Gaza e transformá-la numa "Riviera do Médio Oriente", gerando protestos globais, sobretudo no mundo árabe. O presidente dos Estados Unidos anunciou a ideia numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que a saudou como "a primeira boa ideia” que ouviu sobre o que pós-guerra no enclave devastado.

Nos últimos dias, milhares de famílias palestinas deslocadas começaram a regressar ao norte de Gaza, muitas dizendo-se “chocadas” com a “escala completa de destruição” das casas e bairros, de acordo com a UNICEF.







c/ agências