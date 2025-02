Rangel em Israel. Portugal defende solução de dois Estados

, começou Paulo Rangel, numa conferência de imprensa ao lado de Gildeon Sa'ar., continuou.

Reconhecendo os laços de amizade entre Portugal e Israel, Rangel voltou a defender que a “solução de dois Estados”.

“Todos damos as boas-vindas ao acordo de cessar-fogo”., sublinhou, referindo-se ao entendimento que permitiu a libertação de reféns.Este acordo de cessar-fogo em vigor na regiãoO ministro português condenou ainda “o tratamento não humanitário dos reféns”, porque a diplomacia portuguesa acredita que “os Direitos Humanos são aplicados a todos”.continuou e apelou à manutenção da garantia de ajuda humanitária “com a quantidade e a qualidade que possa chegar à população que vive na Faixa de Gaza”.As relações internacionais também tiveram espaço no discurso de Rangel que sublinhou ainda a importância do "diálogo com a União Europeia".

“É importante dar continuidade a esta ajuda”, assim como aos esforços de diálogo. “Instamos todos os atores internacionais a ajudar”.

Na perspetiva do governante português, “esta é a única forma de alcançar um consenso, um acordo e de garantir a segurança de Israel, que está sob ameaça de diferentes atores para além do Hamas”.Paulo Rangel lembrou ainda a "comunidade israelita" que existe em Portugal e que também sofre com a guerra no Médio Oriente., repetiu os apelos.