Rangel em Israel. Cessar-fogo é "ponto essencial" para Governo português

Sobre o plano de Donald Trump para Gaza, Paulo Rangel reafirmou que a solução defendida pelo Governo português é a criação do Estado da Palestina.

"A posição do Governo português é mais que conhecida", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros. "Portugal é a favor da solução dos dois Estados, o que significa (...) a criação de um Estado palestiniano".



"Julgo que isso ficou muito claro também na conferência de imprensa" que aconteceu, esta segunda-feira, depois da reunião com o homólogo israelita.



O ponto em que as autoridades portuguesas, explicou ainda Rangel, têm insistido é em "manter o cessar-fogo" e garantir, em primeiro lugar, "que todos os reféns são libertados" e que que a ajuda humanitária chega às populações em Gaza.



"Esse é que é, para nós, o ponto absolutamente essencial".