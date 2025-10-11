Mundo
Guerra no Médio Oriente
Gaza. Irão não tem "qualquer confiança" em Israel para respeitar cessar-fogo
O Irão, antigo apoiante do Hamas, afirmou sábado à noite que "não tem confiança" em Israel, seu arqui-inimigo, para respeitar o cessar-fogo em Gaza, quando decorre o segundo dia de tréguas no enclave palestiniano.
"Não existe absolutamente nenhuma confiança no regime sionista", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, argumentando que "houve repetidos cessar-fogo no passado, em vários lugares, nomeadamente no Líbano", que foram "violados" por Israel.
Araghchi, no entanto, reafirmou o apoio do Irão ao cessar-fogo em Gaza no sábado.
"Sempre apoiámos qualquer plano ou medida que pudesse pôr fim a estes crimes contra o povo de Gaza, para pôr fim a este genocídio", enfatizou o ministro iraniano. Desde a Revolução Islâmica de 1979 que o Irão fez da causa palestiniana um dos pilares da sua política externa.
Oficiais militares de alta patente, cientistas ligados ao programa nuclear iraniano e centenas de civis foram mortos neste conflito, que terminou com um cessar-fogo.
"Alertamos contra os truques e traições do regime sionista", acrescentou na televisão estatal, referindo-se a Israel, um Estado não reconhecido pelo Governo iraniano.
"Sempre apoiámos qualquer plano ou medida que pudesse pôr fim a estes crimes contra o povo de Gaza, para pôr fim a este genocídio", enfatizou o ministro iraniano. Desde a Revolução Islâmica de 1979 que o Irão fez da causa palestiniana um dos pilares da sua política externa.
O Irão e Israel entraram em confronto militar em Junho último, durante uma guerra de 12 dias, desencadeada por um ataque surpresa israelita ao território iraniano.
Oficiais militares de alta patente, cientistas ligados ao programa nuclear iraniano e centenas de civis foram mortos neste conflito, que terminou com um cessar-fogo.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse igualmente no sábado à noite que o seu país recebeu uma mensagem da Rússia, a indicar que Israel não pretende um novo confronto com Teerão.
"Parece que, há três ou quatro dias, houve um telefonema entre (o primeiro-ministro israelita, Benjamin) Netanyahu e (o presidente russo, Vladimir) Putin", disse Araghchi.
"Netanyahu enfatizou que não tinha qualquer intenção de retomar a guerra com o Irão", acrescentou, especificando que a mensagem foi transmitida durante um briefing ao embaixador iraniano na Rússia.
com agências