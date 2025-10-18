Mundo
Guerra no Médio Oriente
Gaza. Israel identifica corpo de refém entregue pelo Hamas
O exército de Israel anunciou este sábado ter identificado o corpo do refém retido na Faixa de Gaza e entregue pelo movimento islamita palestiniano Hamas à Cruz Vermelha, na sexta-feira. Restam 18 corpos que ainda estão a ser procurados.
As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que o refém entregue pelo Hamas é Eliyahu Margalit, de 75 anos, que foi morto no ataque de 7 de outubro de 2023.De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o exército "informou a família do refém Eliyahu Margalit que (o seu corpo) foi repatriado para Israel e que a sua identificação foi concluída".
Israel "não fará concessões" e "não poupará esforços até ao regresso de todos os reféns mortos, até ao último", acrescentou o comunicado.
O corpo de Eliyahu Margalit foi devolvido pelo Hamas à Cruz Vermelha Internacional na noite de sexta-feira. A Cruz Vermelha entregou-o às forças israelitas dentro da Faixa de Gaza antes de o transferir para o Instituto Nacional de Medicina Legal em Telavive para identificação.
O exército israelita afirmou que os restos mortais foram devolvidos à família.
Israel continua a exigir a entrega dos restos mortais dos restantes 18 reféns. O movimento palestiniano afirmou na sexta-feira que "respeita o seu compromisso com o acordo de cessar-fogo" e garantiu que "continuará a trabalhar para concluir o processo de troca" de corpos de reféns por corpos palestinianos, reiterando que há restos mortais que estão sob os escombros.
De acordo com os termos do acordo de cessar-fogo de Gaza, assinado pelo presidente norte-americano, que entrou em vigor a 10 de outubro, o Hamas deveria libertar todos os reféns, vivos e mortos, que ainda mantinham até às 9h00 (GMT) de segunda-feira, 13 de outubro.
O movimento islâmico-palestiniano libertou os últimos 20 reféns vivos a tempo, mas, desde segunda-feira, só devolveu dez dos 28 corpos que mantinha em seu poder.
Israel anunciou também que deverá reabrir a fronteira de Rafah este domingo, sem confirmar se a abertura da passagem em Gaza será para pessoas ou ajuda humanitária.
c/agências