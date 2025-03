Gaza. Israel suspende acordo de cessar-fogo com o Hamas

Israel anunciou este domingo que o processo de cessar-fogo com o Hamas, que devia entrar numa segunda fase, fica suspenso até serem libertados todos os reféns israelitas detidos pelo movimento palestiniano.

Ao mesmo tempo, as autoridades israelitas decidiram travar a entrada de ajuda humanitária em Gaza e ameaçaram ainda com outras consequências, caso persista o desacordo em relação à trégua.anunciou o gabinete de Benjamin Netanyahu, referindo-se à proposta do enviado especial dos Estados Unidos (EUA), Steve Witkoff.O gabinete de Benjamin Netanyahu disse anteriormente que tinha adotado uma proposta do enviado do presidente dos EUA, Steve Witkoff, para um cessar-fogo temporário em Gaza durante os períodos do Ramadão e da Páscoa, horas após a primeira fase do cessar-fogo previamente acordado ter expirado.Se acordado, a trégua interromperia os combates até ao fim do período de jejum do Ramadão, por volta de 31 de março, e do feriado da Páscoa judaica, por volta de 20 de abril. A trégua previa que o Hamas libertasse metade dos reféns vivos e mortos no primeiro dia, com os restantes a serem libertados no final.

Hamas acusa Israel de “crime de guerra” e "chantagem mesquinha"

O Hamas exigiu a implementação da segunda fase de cessar-fogo e rejeitou a ideia de uma extensão temporária da trégua de 42 dias.





"A recente declaração do gabinete de [o Presidente israelita Benjamin] Netanyahu confirma claramente que o ocupante continua a fugir aos acordos que assinou", disse o líder do Hamas.



"A única forma de alcançar a estabilidade na região e o regresso dos prisioneiros é concluir a implementação do acordo (...) começando pela implementação da segunda fase", disse Mahmoud Mardaoui. "É nisso que insistimos e não vamos recuar", acrescentou o dirigente, num comunicado.



O porta-voz do Hamas apontou também que as negociações sobre a segunda fase estão completamente congeladas, em parte porque o Hamas não tem qualquer intenção de abdicar do seu controlo político ou de segurança no enclave palestiniano, como Israel exige."A decisão de Netanyahu de suspender a ajuda humanitária é uma chantagem mesquinha, um crime de guerra e uma violação flagrante do acordo" de tréguas, disse o movimento islamita palestiniano, apelando aos "mediadores da comunidade internacional para que pressionem" Israel a recuar nesta decisão.Adensa-se, assim, o impasse em torno do cessar-fogo em Gaza.Fontes egípcias disseram na sexta-feira que a delegação israelita no Cairo tentou prolongar a primeira fase por 42 dias, enquanto o Hamas queria passar à segunda fase do acordo de cessar-fogo.Na primeira fase do cessar-fogo, o Hamas entregou 33 reféns israelitas, bem como cinco tailandeses devolvidos numa libertação não programada, em troca de cerca de 2.000 prisioneiros e detidos palestinianos nas prisões israelitas e da retirada das tropas israelitas de algumas das suas posições em Gaza.De acordo com o acordo original, a segunda fase deveria marcar o início das negociações sobre a libertação dos restantes 59 reféns, a retirada total das tropas israelitas de Gaza e o fim definitivo da guerra.No entanto, as negociações nunca começaram e Israel diz que todos os seus reféns devem ser devolvidos para que os combates cessem.c/agências