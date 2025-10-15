Mundo
Gaza. Passagem de Rafah deverá ser reaberta na quinta-feira
A agência Reuters está a avançar que a passagem de Rafah deverá ser reaberta na próxima quinta-feira. A decisão ainda estava em negociações. Uma missão da União Europeia deverá estará presente na missão de reabrir.
(em atualização)
Fontes próximas da agência Reuters não especificaram que tipo de restrições vão ser aplicadas para os que passam a fronteira do Egito para a Fiaxa de Gaza.
Ainda não existe confirmação oficial por parte do Exército Israelita e do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
