Gaza. Relatora da ONU alvo de sanções promete não se deixar silenciar

Entre os países que participam neste encontro estão a China, Espanha e Catar.

Citada por, Albanese diz que a conferência que começa esta terça-feira em Bogotá, na Colômbia, acontece numa “altura crucial” para Israel e para o povo palestiniano.A moção deu até setembro de 2025 para implementar um parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) de julho de 2024, que declarou que a ocupação dos territórios palestinianos por Israel era ilegal.O tribunal afirmou ainda que os Estados-membros da ONU têm a obrigação de “não prestar auxílio ou assistência à manutenção da situação criada pela presença ilegal de Israel no território palestino ocupado”.“Durante muito tempo, o direito internacional foi tratado como opcional – aplicado seletivamente àqueles rotulados como fracos, ignorado por aqueles que agem como poderosos. Esse duplo padrão erodiu os próprios fundamentos da ordem jurídica. Essa era precisa de acabar”, dirá Albanese em Bogotá, segundo oOs Estados Unidos anunciaram na semana passada que Albanese seria incluída na lista de sanções de Washington por ter cooperado com a investigação do TIJ sobre Israel e a guerra contra os territórios palestinianos e ter encetado “uma campanha de guerra política e económica contra os Estados Unidos e Israel”.“Estes ataques não devem ser vistos como contra mim pessoalmente. São um alerta para todos que ousam defender a justiça e a liberdade internacionais. Mas não podemos dar-nos ao luxo de ser silenciados – e sei que não estou sozinha”, dirá Albanese.“Não se trata de mim ou de qualquer outro indivíduo, mas de justiça para o povo palestino no momento mais crítico da sua história”, acrescenta.