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Guerra no Médio Oriente
GBU-43/B MOAB. EUA ponderam usar "a mãe de todas as bombas" contra o Irão
A máquina de guerra norte-americano pondera recorrer à bomba convencional mais poderosa de que os Estados Unidos dispõem, caso Donald Trump ordene o retomar dos ataques contra o Irão.
A notícia é avançada esta quinta-feira pela CNN, que cita responsáveis próximos do dossier.
Tal cenário, que visaria bombardear as infraestruturas energéticas e as instalações nucleares iranianas, representaria uma escalada significativa, sublinha a CNN.A utilização da GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), a maior bomba não nuclear do arsenal americano, no conflito com o Irão representaria uma escalada significativa no conflito.
Contudo, fontes familiarizadas com as discussões internas de planeamento militar sobre o possível emprego do armamento levantam dúvidas quanto à sua eficácia para alcançar os objetivos estratégicos declarados por Trump ou para alterar o rumo da guerra.
Donald Trump enfrenta pressões para pôr fim a um conflito que é profundamente impopular. Entretanto, o Partido Republicano teme possíveis repercussões políticas junto dos eleitores nas próximas eleições intercalares, e não há sinais de que os dois países estejam perto de uma solução negociada, depois de mais de seis meses de bombardeamentos americanos.
Embora os militares norte-americanos continuem a apresentar a Trump opções para possíveis ataques contra os restantes alvos iranianos, algumas autoridades questionam, a título reservado, se a Casa Branca tem uma estratégia que integre estes planos de forma a pôr realmente fim à guerra — algo que só o presidente tem poder para decidir.Há meses que Trump e os seus conselheiros discutem alternativas que poderiam representar um desfecho “definitivo” para a guerra — pelo menos do ponto de vista da narrativa pública —, conscientes da impopularidade do conflito entre os norte-americanos.
Enquanto alguns membros da Administração Trump chegam a descrever a guerra como praticamente ganha, o presidente norte-americano tem adotado um tom mais cauteloso nas declarações recentes; evita proclamar a vitória e afirma que os EUA ainda têm questões pendentes no país.
Nos bastidores, Trump também expressou ceticismo em relação aos aliados externos que o incentivam a simplesmente trazer as tropas norte-americanas de volta para casa e terminar o envolvimento. Segundo Trump, tal medida seria vista como uma derrota.
Ao longo das últimas semanas, os conselheiros da Casa Branca realizaram reuniões para debater várias opções em relação ao Irão. Apesar de Trump ter anunciado publicamente que não iria tomar novas medidas antes das eleições intercalares, vários conselheiros afirmaram, em privado, não saber se esta declaração era definitiva ou se poderia mudar antes do dia das eleições.
Uma segunda fonte disse à CNN que os planos militares para atacar instalações nucleares iranianas — concretamente o monte Kolang, suspeito de acolher um complexo nuclear profundamente enterrado, em construção há vários anos — também preveem explicitamente o uso da MOAB.
Este monte, chamado "Pickaxe Mountain" em inglês ("Kolang" significa "picareta" em persa), está localizado perto do antigo complexo de Natanz, bombardeado pelos Estados Unidos em junho de 2025.
Outro responsável do governo americano observou que, ao elaborarem planos militares, as forças armadas desenvolvem um leque de opções para os decisores, que vão desde alternativas de maior a menor escala. Alvos mais complexos, situados a grandes profundidades no subsolo, exigem bombas maiores — e a MOAB é a maior de todas, acrescentou o responsável.
No entanto, surgem questionamentos sobre se a MOAB seria um armamento eficaz contra as instalações nucleares do Irão e outros locais situados profundamente no subsolo.
Embora esta bomba, guiada por GPS, seja capaz de destruir uma área equivalente a nove quarteirões, provavelmente não tem capacidade para penetrar profundamente o suficiente para destruir as supostas instalações nucleares em “Pickaxe” — que, acredita-se, estejam protegidas por camadas de granito —, nem outras instalações nucleares iranianas, segundo as fontes.
“A MOAB é, na verdade, uma arma voltada para operações de informação em larga escala; ela é excelente para limpar grandes áreas, mas não serve para muito mais do que isso”, afirmou à CNN uma terceira fonte a par das discussões sobre o planeamento militar em relação ao Irão. “Definitivamente não foi projetada para atuar como uma ogiva de penetração profunda.”
A ser utilizada, a MOAB teria efeitos devastadores na área afetada, mas, segundo as fontes, provavelmente apenas à superfície. O enorme raio de explosão da bomba levantaria certamente preocupações quanto à possibilidade de vítimas civis — especialmente se for empregue contra infraestruturas iranianas situadas perto de áreas povoadas e muito próximas de locais não militares.A MOAB é uma arma convencional guiada por satélite com um peso de 9.752 quilos.
“O Presidente dos EUA, infelizmente, colocou-se numa situação em que se sente quase obrigado a agir; e, na falta de armamento concebido para penetrar a esse nível... é preciso considerar os efeitos psicológicos, para os quais a MOAB é bastante adequada”, acrescentou a terceira fonte, a par das recentes discussões de planeamento.
Muitos membros do governo, bem como analistas externos, concordam que a única forma de derrotar o Irão de forma decisiva seria através de uma grande operação que envolva tropas terrestres — um compromisso que poderia custar milhares de vidas americanas. O Pentágono avalia todos os cenários, logo, tais planos existem; contudo, neste momento, ninguém no governo defende uma medida tão drástica.
Trump indicou ter pouco interesse em enviar tropas norte-americanas para solo iraniano. No entanto, o desejo de terminar o conflito o mais rapidamente possível cria um dilema político para um presidente que está plenamente consciente da impopularidade da guerra, mas que, até ao momento, não conseguiu viabilizar um acordo diplomático que lhe ponha fim.
Segundo a CNN, altos funcionários da administração Trump e planeadores militares têm-se dedicado, nas últimas semanas, a encontrar uma saída que proporcione a Trump — no mínimo — uma vitória “simbólica”, que possa apresentar ao povo norte-americano, sem, no entanto, inviabilizar um possível avanço diplomático — começando por um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz.
Uma quarta fonte, a par das recentes discussões de planeamento do Pentágono sobre o Irão, informou a CNN que as autoridades militares elaboraram opções que equivaleriam a um “espetáculo de fogo-de-artifício”, com o objetivo de oferecer a Trump uma saída para o conflito — mesmo que tais ataques não atinjam os objetivos que declarou ao considerar o início de uma guerra.
E, apesar da recente promessa de Trump de não realizar novos ataques antes das eleições intercalares, as forças armadas norte-americanas parecem já estar a preparar-se para uma possível retaliação iraniana, caso o presidente dê a ordem para avançar.
A próxima rotação de tropas norte-americanas destacadas para o CENTCOM (Comando Central dos EUA) deverá ocorrer também nas próximas semanas, segundo uma quinta fonte — uma autoridade norte-americana que reconheceu a possibilidade de parte do efetivo que vai abandonar a região não ser substituída por novos militares.
Questionada sobre os planos, uma autoridade da Casa Branca declarou à CNN que o governo não comenta planos militares sensíveis — que podem ou não existir —, acrescentando: “O presidente Trump mantém todas as opções em cima da mesa para garantir que o Irão nunca possui uma arma nuclear”.
“O Departamento de Defesa planeia uma vasta gama de cenários operacionais, visando executar as orientações do Presidente e do Secretário da Defesa, bem como assegurar o sucesso da missão em qualquer ambiente operacional”, afirmou um representante do Pentágono em resposta a um pedido de comentário da CNN. MOAB desenvolvida para “operações psicológicas”
Desenvolvida durante a Guerra do Iraque, a MOAB é um tipo de engenho explosivo que detona antes de atingir o solo, projetando uma explosão massiva em todas as direções.
Durante as fases finais dos testes em 2003, as autoridades militares informaram a CNN que a MOAB foi concebida, principalmente, como uma arma destinada a “operações psicológicas”.
Na altura, as autoridades militares declararam esperar que uma explosão de tal magnitude abalasse as tropas iraquianas, pressionando-as a renderem-se ou, até mesmo, a nem sequer entrarem em combate.
Na conceção original, a MOAB destinava-se a ser utilizada contra grandes concentrações de tropas e equipamento, ou contra bunkers fortificados situados à superfície.
O leque de alvos foi alargado, passando a incluir estruturas enterradas sob superfícies menos resistentes, como grutas ou túneis.
Trump foi o primeiro presidente dos EUA a empregar a MOAB; durante o seu primeiro mandato, autorizou as forças armadas a utilizarem a sua bomba não nuclear mais poderosa contra posições do Estado Islâmico (ISIS) no Afeganistão, em 2017.
O ataque teve como alvo uma rede de túneis subterrâneos fortificados, utilizada pelo ISIS para organizar investidas contra as forças governamentais. Segundo as autoridades afegãs, a ação resultou na morte de 36 combatentes do grupo.
A explosão destruiu três túneis subterrâneos, bem como armamento e munições; contudo, não houve vítimas civis, acrescentaram na altura as autoridades afegãs e americanas.
Na altura, o bombardeamento representou uma mudança drástica na postura de Trump, que, durante a sua primeira campanha eleitoral, defendia uma política externa isolacionista, pautada pelo lema “America First”.
Após o ataque de 2017, as autoridades militares norte-americanas foram questionadas sobre a real necessidade de utilizar uma bomba de aproximadamente 9,8 toneladas contra aquele alvo específico — e é provável que enfrentem indagações semelhantes caso o artefacto venha a ser empregue contra o Irão.
Tal cenário, que visaria bombardear as infraestruturas energéticas e as instalações nucleares iranianas, representaria uma escalada significativa, sublinha a CNN.A utilização da GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), a maior bomba não nuclear do arsenal americano, no conflito com o Irão representaria uma escalada significativa no conflito.
Contudo, fontes familiarizadas com as discussões internas de planeamento militar sobre o possível emprego do armamento levantam dúvidas quanto à sua eficácia para alcançar os objetivos estratégicos declarados por Trump ou para alterar o rumo da guerra.
Donald Trump enfrenta pressões para pôr fim a um conflito que é profundamente impopular. Entretanto, o Partido Republicano teme possíveis repercussões políticas junto dos eleitores nas próximas eleições intercalares, e não há sinais de que os dois países estejam perto de uma solução negociada, depois de mais de seis meses de bombardeamentos americanos.
Embora os militares norte-americanos continuem a apresentar a Trump opções para possíveis ataques contra os restantes alvos iranianos, algumas autoridades questionam, a título reservado, se a Casa Branca tem uma estratégia que integre estes planos de forma a pôr realmente fim à guerra — algo que só o presidente tem poder para decidir.Há meses que Trump e os seus conselheiros discutem alternativas que poderiam representar um desfecho “definitivo” para a guerra — pelo menos do ponto de vista da narrativa pública —, conscientes da impopularidade do conflito entre os norte-americanos.
Enquanto alguns membros da Administração Trump chegam a descrever a guerra como praticamente ganha, o presidente norte-americano tem adotado um tom mais cauteloso nas declarações recentes; evita proclamar a vitória e afirma que os EUA ainda têm questões pendentes no país.
Nos bastidores, Trump também expressou ceticismo em relação aos aliados externos que o incentivam a simplesmente trazer as tropas norte-americanas de volta para casa e terminar o envolvimento. Segundo Trump, tal medida seria vista como uma derrota.
Ao longo das últimas semanas, os conselheiros da Casa Branca realizaram reuniões para debater várias opções em relação ao Irão. Apesar de Trump ter anunciado publicamente que não iria tomar novas medidas antes das eleições intercalares, vários conselheiros afirmaram, em privado, não saber se esta declaração era definitiva ou se poderia mudar antes do dia das eleições.
Trump ordenou aos militares que desenvolvessem pacotes de ataque adicionais contra alvos iranianos, incluindo “muita infraestrutura energética” e a possível utilização de uma MOAB, informou uma das fontes à CNN.
A mesma fonte informou que a formulação utilizada indicava que este ataque ocorreria “antes da retirada dos EUA da área de responsabilidade do CENTCOM (Comando Central dos EUA)”, sugerindo que o governo poderia realizar os ataques adicionais, tentar declarar vitória e retirar rapidamente todo o seu pessoal.
Uma segunda fonte disse à CNN que os planos militares para atacar instalações nucleares iranianas — concretamente o monte Kolang, suspeito de acolher um complexo nuclear profundamente enterrado, em construção há vários anos — também preveem explicitamente o uso da MOAB.
Este monte, chamado "Pickaxe Mountain" em inglês ("Kolang" significa "picareta" em persa), está localizado perto do antigo complexo de Natanz, bombardeado pelos Estados Unidos em junho de 2025.
Nos últimos meses, Trump ameaçou repetidamente atacar “Pickaxe” — onde os EUA e Israel acreditam que Teerão armazena componentes do seu programa nuclear —, mesmo depois de ter suspendido as operações de combate em grande escala no início deste ano. Trump continua a sublinhar que o seu objetivo é garantir que o Irão nunca obtenha uma arma nuclear.
Dúvidas sobre a eficácia da MOAB
Outro responsável do governo americano observou que, ao elaborarem planos militares, as forças armadas desenvolvem um leque de opções para os decisores, que vão desde alternativas de maior a menor escala. Alvos mais complexos, situados a grandes profundidades no subsolo, exigem bombas maiores — e a MOAB é a maior de todas, acrescentou o responsável.
No entanto, surgem questionamentos sobre se a MOAB seria um armamento eficaz contra as instalações nucleares do Irão e outros locais situados profundamente no subsolo.
Embora esta bomba, guiada por GPS, seja capaz de destruir uma área equivalente a nove quarteirões, provavelmente não tem capacidade para penetrar profundamente o suficiente para destruir as supostas instalações nucleares em “Pickaxe” — que, acredita-se, estejam protegidas por camadas de granito —, nem outras instalações nucleares iranianas, segundo as fontes.
“A MOAB é, na verdade, uma arma voltada para operações de informação em larga escala; ela é excelente para limpar grandes áreas, mas não serve para muito mais do que isso”, afirmou à CNN uma terceira fonte a par das discussões sobre o planeamento militar em relação ao Irão. “Definitivamente não foi projetada para atuar como uma ogiva de penetração profunda.”
A ser utilizada, a MOAB teria efeitos devastadores na área afetada, mas, segundo as fontes, provavelmente apenas à superfície. O enorme raio de explosão da bomba levantaria certamente preocupações quanto à possibilidade de vítimas civis — especialmente se for empregue contra infraestruturas iranianas situadas perto de áreas povoadas e muito próximas de locais não militares.A MOAB é uma arma convencional guiada por satélite com um peso de 9.752 quilos.
Ainda assim, Trump poderá optar por utilizar a MOAB como arma psicológica, numa altura em que o regime iraniano parece irredutível e pouco disposto a ceder às suas exigências diplomáticas.
Embora as autoridades norte-americanas alertem que o seu emprego dificilmente forçaria a capitulação do Irão ou garantiria uma vitória militar estratégica, a medida poderia oferecer a Trump uma opção adicional — sem a necessidade de retomar operações de combate em larga escala — para alterar o status quo atual do conflito.
“O Presidente dos EUA, infelizmente, colocou-se numa situação em que se sente quase obrigado a agir; e, na falta de armamento concebido para penetrar a esse nível... é preciso considerar os efeitos psicológicos, para os quais a MOAB é bastante adequada”, acrescentou a terceira fonte, a par das recentes discussões de planeamento.
Muitos membros do governo, bem como analistas externos, concordam que a única forma de derrotar o Irão de forma decisiva seria através de uma grande operação que envolva tropas terrestres — um compromisso que poderia custar milhares de vidas americanas. O Pentágono avalia todos os cenários, logo, tais planos existem; contudo, neste momento, ninguém no governo defende uma medida tão drástica.
Trump indicou ter pouco interesse em enviar tropas norte-americanas para solo iraniano. No entanto, o desejo de terminar o conflito o mais rapidamente possível cria um dilema político para um presidente que está plenamente consciente da impopularidade da guerra, mas que, até ao momento, não conseguiu viabilizar um acordo diplomático que lhe ponha fim.
Segundo a CNN, altos funcionários da administração Trump e planeadores militares têm-se dedicado, nas últimas semanas, a encontrar uma saída que proporcione a Trump — no mínimo — uma vitória “simbólica”, que possa apresentar ao povo norte-americano, sem, no entanto, inviabilizar um possível avanço diplomático — começando por um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz.
Uma quarta fonte, a par das recentes discussões de planeamento do Pentágono sobre o Irão, informou a CNN que as autoridades militares elaboraram opções que equivaleriam a um “espetáculo de fogo-de-artifício”, com o objetivo de oferecer a Trump uma saída para o conflito — mesmo que tais ataques não atinjam os objetivos que declarou ao considerar o início de uma guerra.
E, apesar da recente promessa de Trump de não realizar novos ataques antes das eleições intercalares, as forças armadas norte-americanas parecem já estar a preparar-se para uma possível retaliação iraniana, caso o presidente dê a ordem para avançar.
A próxima rotação de tropas norte-americanas destacadas para o CENTCOM (Comando Central dos EUA) deverá ocorrer também nas próximas semanas, segundo uma quinta fonte — uma autoridade norte-americana que reconheceu a possibilidade de parte do efetivo que vai abandonar a região não ser substituída por novos militares.
Questionada sobre os planos, uma autoridade da Casa Branca declarou à CNN que o governo não comenta planos militares sensíveis — que podem ou não existir —, acrescentando: “O presidente Trump mantém todas as opções em cima da mesa para garantir que o Irão nunca possui uma arma nuclear”.
“O Departamento de Defesa planeia uma vasta gama de cenários operacionais, visando executar as orientações do Presidente e do Secretário da Defesa, bem como assegurar o sucesso da missão em qualquer ambiente operacional”, afirmou um representante do Pentágono em resposta a um pedido de comentário da CNN. MOAB desenvolvida para “operações psicológicas”
Desenvolvida durante a Guerra do Iraque, a MOAB é um tipo de engenho explosivo que detona antes de atingir o solo, projetando uma explosão massiva em todas as direções.
Durante as fases finais dos testes em 2003, as autoridades militares informaram a CNN que a MOAB foi concebida, principalmente, como uma arma destinada a “operações psicológicas”.
Na altura, as autoridades militares declararam esperar que uma explosão de tal magnitude abalasse as tropas iraquianas, pressionando-as a renderem-se ou, até mesmo, a nem sequer entrarem em combate.
Na conceção original, a MOAB destinava-se a ser utilizada contra grandes concentrações de tropas e equipamento, ou contra bunkers fortificados situados à superfície.
O leque de alvos foi alargado, passando a incluir estruturas enterradas sob superfícies menos resistentes, como grutas ou túneis.
Trump foi o primeiro presidente dos EUA a empregar a MOAB; durante o seu primeiro mandato, autorizou as forças armadas a utilizarem a sua bomba não nuclear mais poderosa contra posições do Estado Islâmico (ISIS) no Afeganistão, em 2017.
O ataque teve como alvo uma rede de túneis subterrâneos fortificados, utilizada pelo ISIS para organizar investidas contra as forças governamentais. Segundo as autoridades afegãs, a ação resultou na morte de 36 combatentes do grupo.
A explosão destruiu três túneis subterrâneos, bem como armamento e munições; contudo, não houve vítimas civis, acrescentaram na altura as autoridades afegãs e americanas.
Na altura, o bombardeamento representou uma mudança drástica na postura de Trump, que, durante a sua primeira campanha eleitoral, defendia uma política externa isolacionista, pautada pelo lema “America First”.
Após o ataque de 2017, as autoridades militares norte-americanas foram questionadas sobre a real necessidade de utilizar uma bomba de aproximadamente 9,8 toneladas contra aquele alvo específico — e é provável que enfrentem indagações semelhantes caso o artefacto venha a ser empregue contra o Irão.