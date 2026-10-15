GBU-43/B MOAB. EUA ponderam usar "a mãe de todas as bombas" contra o Irão

A utilização da GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), a maior bomba não nuclear do arsenal americano, no conflito com o Irão representaria uma escalada significativa no conflito.

Há meses que Trump e os seus conselheiros discutem alternativas que poderiam representar um desfecho “definitivo” para a guerra — pelo menos do ponto de vista da narrativa pública —, conscientes da impopularidade do conflito entre os norte-americanos.

Trump ordenou aos militares que desenvolvessem pacotes de ataque adicionais contra alvos iranianos, incluindo “muita infraestrutura energética” e a possível utilização de uma MOAB, informou uma das fontes à CNN.





A mesma fonte informou que a formulação utilizada indicava que este ataque ocorreria “antes da retirada dos EUA da área de responsabilidade do CENTCOM (Comando Central dos EUA)”, sugerindo que o governo poderia realizar os ataques adicionais, tentar declarar vitória e retirar rapidamente todo o seu pessoal.



Este monte, chamado "Pickaxe Mountain" em inglês ("Kolang" significa "picareta" em persa), está localizado perto do antigo complexo de Natanz, bombardeado pelos Estados Unidos em junho de 2025.

Nos últimos meses, Trump ameaçou repetidamente atacar “Pickaxe” — onde os EUA e Israel acreditam que Teerão armazena componentes do seu programa nuclear —, mesmo depois de ter suspendido as operações de combate em grande escala no início deste ano. Trump continua a sublinhar que o seu objetivo é garantir que o Irão nunca obtenha uma arma nuclear.

Dúvidas sobre a eficácia da MOAB



No entanto, surgem questionamentos sobre se a MOAB seria um armamento eficaz contra as instalações nucleares do Irão e outros locais situados profundamente no subsolo.

A MOAB é uma arma convencional guiada por satélite com um peso de 9.752 quilos.

Ainda assim, Trump poderá optar por utilizar a MOAB como arma psicológica, numa altura em que o regime iraniano parece irredutível e pouco disposto a ceder às suas exigências diplomáticas.





Embora as autoridades norte-americanas alertem que o seu emprego dificilmente forçaria a capitulação do Irão ou garantiria uma vitória militar estratégica, a medida poderia oferecer a Trump uma opção adicional — sem a necessidade de retomar operações de combate em larga escala — para alterar o status quo atual do conflito.

O Pentágono avalia todos os cenários, logo, tais planos existem; contudo, neste momento, ninguém no governo defende uma medida tão drástica.



E, apesar da recente promessa de Trump de não realizar novos ataques antes das eleições intercalares, as forças armadas norte-americanas parecem já estar a preparar-se para uma possível retaliação iraniana, caso o presidente dê a ordem para avançar.

MOAB desenvolvida para “operações psicológicas”



Durante as fases finais dos testes em 2003, as autoridades militares informaram a CNN que a MOAB foi concebida, principalmente, como uma arma destinada a “operações psicológicas”.



O ataque teve como alvo uma rede de túneis subterrâneos fortificados, utilizada pelo ISIS para organizar investidas contra as forças governamentais. Segundo as autoridades afegãs, a ação resultou na morte de 36 combatentes do grupo.