Genebra toma medidas de emergência para apoiar setor internacional ameaçado por cortes de Trump

"Existem atualmente 457 ONG, 250 das quais empregam pessoal nas instalações de Genebra", afirmou Delphine Bachmann, diretora do Departamento de Economia e Emprego (DEE) da Suíça, numa

Todo o setor internacional está gravemente ameaçado.afirmou Delphine Bachmann, diretora do Departamento de Economia e Emprego (DEE) da Suíça, numa entrevista na quarta-feira à noite à estação pública suíça (RTS).





A Conselheira de Estado, Delphine Bachmann, explicou que "a queda súbita e imprevisível dos seus rendimentos colocou-as numa situação delicada, obrigando-as a efetuar despedimentos ou a deixar de poder pagar aos seus empregados". "Já foram anunciados despedimentos em massa afetando dezenas de pessoas", lamentou.















O projeto de lei apresentado esta quinta-feira ao Conselho Federal prevê um apoio financeiro a fundo perdido de dez milhões de francos suíços, cerca de 10.581 milhões de euros, para permitir que as pessoas afetadas pelo despedimento recebam um salário durante três meses.

A medida é temporária mas permite "ganharmos mais tempo", salientou Delphine Bachmann.







Bachmann esclareceu que a solução proposta pelo Conselho Federal de Genebra "é uma medida pontual, mas justa, que está em conformidade com o papel do Estado".



E prosseguiu, salientando a necessidade de socorrer o setor: "Estamos perante uma situação de emergência e é nossa responsabilidade tomar medidas, por muito imperfeitas que sejam, mas necessárias para responder a esta crise”.

Organizações obrigadas a adaptar-se a novas realidades





Nathalie Fontanet, diretora do Departamento de Finanças, Recursos Humanos e Assuntos Externos, avançou que estão igualmente previstas medidas a longo prazo para ajudar as organizações internacionais a adaptarem-se às novas realidades, ouvida pelo programa Forum da Rádio Televisão Suíça, na quarta-feira à noite.







Segundo o LemanBleu, as despesas das organizações internacionais no Cantão elevam-se a quatro mil milhões de francos suíços e os EUA "estão muito à frente dos outros países em termos de apoio financeiro às organizações internacionais, com uma quota de 25 por cento do total".







Desde a tomada de posse da nova administração nos EUA, a 20 de janeiro, que a mudança de orientação imposta pelo novo presidente norte-americano, Donald Trump, teve um forte impacto no setor.





Nas últimas semanas, os EUA anunciaram a saída do Conselho dos Direitos Humanos da ONU (CDHNU) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), com sede em Genebra, além do encerramento da Agência de Ajuda para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), cujo orçamento se destinava a apoiar ONG em todo o mundo.