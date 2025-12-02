General angolano Higino Carneiro acusado de peculato e burla qualificada

Segundo um comunicado da PGR, o general Higino Carneiro está indiciado pelos crimes de peculato, "utilização de fundos públicos para fins particulares", no processo 46/19, quando era governador do Cuando Cubango.

O militar do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que anunciou em julho a intenção de ser candidato à liderança do partido no poder em Angola desde 1975, está também indiciado no processo 48/20 pelo crime de burla qualificada, "por ter rececionado de uma empresa privada mais de 60 viaturas, no período em que era governador da província de Luanda, e as distribuído a várias pessoas, sem, no entanto, fazer o pagamento".