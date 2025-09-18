Genocídio. Espanha investiga violações dos Direitos Humanos em Gaza
O anúncio é feito pelo procurador-geral, o mais alto magistrado do Ministério Público de Espanha. O objetivo destas investigações é colaborar com o Tribunal Penal Internacional (TPI).
Um dos principais objetivos é preservar as provas que for possível recolher “para que, no futuro, possam ser adequadamente utilizadas como provas de acusação dos crimes cometidos”.
De acordo com a informação avançada pela rádio Cadena Ser, o procurador-geral ordenou a investigação após um relatório da polícia com testemunhas sobre a possível existência de um crime de genocídio e violações do Direito Internacional por parte de Israel contra o povo palestiniano.
A equipa de investigação vai ser integrada pela procuradora responsável pelo gabinete de Direitos Humanos e Memória Democrática, Dolores Delgado.
Tal como explicou Dolores Delgado numa entrevista à Cadena Ser, as provas que forem reunidas pela equipa espanhola vão também ser entregues ao Tribunal Penal Internacional.
Este anúncio surge na mesma altura em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) avisa que os hospitais em Gaza estão “à beira do colapso”. Uma declaração do líder da OMS citado pela AFP.
