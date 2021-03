George Floyd. O que esperar do julgamento do polícia acusado de homicídio

Derek Chauvin está acusado de homicídio involuntário em segundo grau depois de, em maio de 2020,“I can’t breathe” (“não consigo respirar”) tornou-se, então, odo movimento Black Lives Matter.Quase um ano depois, a 23 de março, deu-se por terminada a seleção do júri que irá acompanhar o julgamento de Chauvin. Quatro dos 12 membros do júri são afrodescendentes e dois identificam-se como multirraciais, segundo o tribunal.O facto de o júri ser constituído por brancos e negros poderá atenuar preocupações de que o veredicto seja condicionado por falta de diversidade. Segundo o advogado de Minneapolis Michael Padden, ouvido pela, a composição deste júri é pouco habitual., contou.Há, no entanto, críticas ao facto de o juiz ter dispensado candidatos negros que tiveram, no passado, experiências negativas com a polícia.

Os argumentos possíveis da defesa

Quanto a eventuais dúvidas sobre como decorreu o incidente que terminou na morte de George Floyd, o advogado Michael Padden considera não haver espaço para incertezas, uma vez que as filmagens realizadas por testemunhas são bastante esclarecedoras., explicou. O advogado do ex-agente, Eric Nelson, deverá argumentar que Chauvin foi treinado para agir daquela forma e que a situação o exigiu.A defesa poderá, ainda, questionar a causa da morte, apesar de a autópsia ter concluído que foi asfixia. Eric Nelson veio já declarar queO advogado de Chauvin pediu inclusivamente ao juiz que reconsidere aceitar provas de uma outra detenção de Floyd, em 2019, durante a qual este alegadamente ingeriu opioides quando viu a polícia aproximar-se.Para que Chauvin seja dado como culpado em tribunal,. Neste caso, a pena poderá ir de dez a 15 anos de cadeia.Se a equipa de acusação não conseguir provar a culpa do arguido, o mais provável será uma acusação de homicídio em terceiro grau.

Chauvin já tinha sido alvo de 18 queixas

O afro-americano George Floyd, de 46 anos, foi morto a 25 de maio do ano passado às mãos da polícia, depois ser detido sob suspeita de ter tentado usar uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) para comprar tabaco num supermercado de Minneapolis, no Estado de Minnesota.Nos vídeos feitos por transeuntes e difundidos pela internet,, apesar de o homem ter repetido várias vezes que não conseguia respirar.Os quatro agentes foram então despedidos da força policial e o agente Derek Chauvin, que imobilizou Floyd com o joelho, acabou por ser acusado de homicídio em segundo grau.Antes do sucedido a 25 de maio,. Pelo menos duas delas estão relacionadas com questões de “disciplina”, de acordo com o departamento de Assuntos Internos da Polícia de Minneapolis.Este mês foi anunciado que a família de George Floyd vai receber uma indemnização de 22,5 milhões de euros devido ao sucedido em maio de 2020.