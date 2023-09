Geórgia. Partido no poder quer destituição de presidente pró-europeia

“Realizou-se esta sexta-feira uma reunião do conselho político do partido, onde, para além de outras questões,”, refere o Sonho Georigiano numa nota no seuoficial.

Salomé Zurabichvili, ex-diplomata francesa, foi eleita em 2018 com o apoio do partido que agora a quer destituir. As tensões começaram depois de a presidente ter vindo a público opor-se à política de proximidade do Sonho Georgiano com a Rússia.





Além disso, Zurabichvili tem aumentado as suas viagens diplomáticas no sentido de conseguir para a Geórgia o estatuto de país candidato à União Europeia, algo que também não agrada ao partido no poder.“É do conhecimento do público que”, esclarece o Sonho Georgiano.O partido pretende, por estas razões, “iniciar um processo de destituição”, recolhendo, nesse sentido, as assinaturas dos membros da maioria parlamentar ao longo dos próximos dias. Com 90 assentos no Parlamento, o Sonho Georgiano precisa ainda de convencer dez deputados da oposição, o que poderá não ser simples.Mesmo que consiga todas as assinaturas,, sendo necessário o apoio de pelo menos dois terços dos seus membros para que possa avançar.“Tomamos esta decisão porque fechar os olhos às violações flagrantes da Constituição destrói o Estado de direito”, justificou o presidente do partido Sonho Georgiano, Irakli Kobakhidze, aos jornalistas.

Geórgia na UE seria “oportunidade histórica”

Ainda esta sexta-feira,, presidente do Conselho Europeu. Este aproveitou a ocasião para sublinhar que a eventual decisão dessa instituição de conceder à Geórgia a adesão à UE seria “uma oportunidade histórica a não perder”.O responsável europeu reafirmou ainda o compromisso da UE de “ajudar a Geórgia a avançar no caminho europeu” e sublinhou “a necessidade de o país aprofundar as reformas necessárias, nomeadamente nas áreas da justiça, da desoligarquização, da luta contra a corrupção e do pluralismo dos órgãos de comunicação social”.

Charles Michel elogiou também o “compromisso pessoal da presidente da Geórgia de promover a perspetiva europeia”.

Numa aparente retaliação e tentativa de travar Salomé Zourabichvili,. Ainda assim, aquela que é a primeira mulher chefe de Estado na Geórgia foi a Berlim na quinta-feira, onde se encontrou com o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier.É a primeira vez que um partido no poder na Geórgia, país com cerca de quatro milhões de habitantes, inicia um processo de destituição de um presidente.

c/ agências