Gérard Depardieu julgado em outubro por alegada agressão sexual

O ator, de 75 anos, que anteriormente negou qualquer crime, foi detido para interrogatório pela polícia em Paris durante várias horas na segunda-feira.

O advogado do ator Christian Saint-Palais escusou-se a falar aos jornalistas, limitando-se a dizer que Depardieu já não estava sob custódia policial.

O Ministério Público de Paris declarou que o ator foi "convocado para comparecer perante o tribunal penal", na sequência do interrogatório, de acordo com um comunicado.

O julgamento arranca em outubro "por agressões sexuais que terão sido cometidas em setembro de 2021" contra "duas vítimas, no cenário do filme 'Les Volets verts'", referiu.

O jornal francês Le Parisien noticiou que uma decoradora de cenário, de 53 anos, alegou que Depardieu a agarrou e tocou na cintura, no estômago e nos seios durante as filmagens de "Les Volets verts", de acordo com a advogada da queixosa Carine Durrieu Diebolt, que apresentou queixa ao Ministério Público parisiense em fevereiro.

A outra queixa contra Depardieu foi apresentada por uma antiga assistente, que o acusa de agressão sexual em 2014, nomeadamente por "comentários obscenos", durante reuniões em casa, em Paris, e por "propostas sexuais" durante a rodagem do "Le Magicien et les Siamois", de Jean-Pierre Mocky.

Gerard Depardieu, que a AFP considera "um gigante do cinema francês", enfrenta ainda outras três queixas de violação, uma delas por denúncia da atriz Charlotte Arnould, e uma pela jornalista espanhola Ruth Baza.