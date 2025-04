Foto: Susana Vera - Reuters

O antecessor do cardeal português Tolentino de Mendonça na pasta da Cultura do Vaticano diz que o próximo papa deve ser capaz de prosseguir o espírito de Francisco. Gianfranco Ravasi considera que os cardeais devem escolher alguém capaz de continuar a defender as causas pelas quais Jorge Bergoglio se bateu.