Vaticano em sede vacante. Funeral do papa Francisco realiza-se no próximo sábado

A morte do papa Francisco provocou uma manifestação de pesar na Indonésia, com homenagens no maior país de maioria muçulmana do mundo a elogiar o empenho do pontífice na harmonia inter-religiosa e a sua posição relativamente à ofensiva militar de Israel em Gaza.



Grupos islâmicos proeminentes na Indonésia, onde cerca de 90% da população de 280 milhões de habitantes é muçulmana, e o público em geral elogiaram o líder da Igreja Católica Romana em declarações públicas e publicações nas redes sociais.



“As suas exigências para acabar com o genocídio (em Gaza), as suas ideias sobre a paz e o seu grande desejo de fraternidade humana - tudo isto está em linha com os valores do conselho”, disse à Reuters Sudarnoto Abdul Hakim, da Nahdlatul Ulama, a maior organização islâmica da Indonésia, com cerca de 40 milhões de membros, é considerada uma das maiores do mundo.



Os utilizadores das redes sociais indonésias também se manifestaram, com “Paus Fransiskus” - como Francisco é referido em indonésio - a ser tendência no país na plataforma social X.