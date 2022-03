Gigantes do Agronegócio tentam encurralar plano destinado a travar desflorestação

A agricultura é responsável por perto de um quarto das emissões de gases de estufa e as empresas prometeram reformar as cadeias de abastecimento para conseguir alcançar o objetivo de travar o aquecimento em mais de 1,5 graus celcius.No entanto, a 10 de novembro,caso não fosse alterado.Este é um plano europeu agora considerado pelos ministros dos Estados-membros que poderá ter impacto na produção de soja, café, carne ou cacau, atividades que se pensa ligadas à desflorestação.No entanto, de acordo com a indústria, o plano não é “fazível”, palavras escritas numa carta que a Greenpeace teve acesso e foi partilhada com The Guardian Para mais,Apesar do pedido, a Greenpeace disse que esta é uma medida sem relevo, já que o novo sistema vai levar misturados produtos certificados com outros que foram proibidos.Anna Cavazzini, dos Verdes alemães e deputada do Parlamento Europeu, disse aoque é uma desilusão verificar que grandes empresas que concordaram com o primeiro plano estejam agora a tentar esfraquecê-lo.Apesar da carta, os subscritores asseguram continuar a defender o esforço para parar a desflorestação.Um porta-voz da Viterra, uma das grandes empresas do agronegócio, disse que a carta pretende alertar para os efeitos maus que podem vir a ser sentidos nas importações para a Europa.Bunde, uma outra empresa do ramo, afirmou que a missiva se destina a um processo de consulta aberta que pretende a criação de um rascunho que leve à transformação sustentável.Os mesmos alegaram, por exemplo, que a “geolocalização” para seguir produtos sustentáveis seria um problema, apesar de um grupo representante de mais de 30 mil produtores de cacau na Costa do Marfim rejeitar o argumento.“A rastreabilidade digital oferece uma oportunidade única de atacar problemas de equidade como o respeito pelos preços do cacau, a falta de pagamento sobre produtos sustentáveis e terminar com as cadeias de abastecimento e cooperativas ilegais a trabalhar em florestas protegidas”.Bakary Traoré, diretor de uma ONG da Costa do Marfim, acrescentou ainda que a indústria está apenas a fazer lobby para proteger as grandes empresas e não para ajudar os pequenos produtores.