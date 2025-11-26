Golpe de Estado na Guiné-Bissau. Militares anunciam "controlo total do país"

Os militares na Guiné-Bissau anunciaram esta quarta-feira que assumiram o "controlo total do país", "suspenderam o processo eleitoral" e fecharam as fronteiras, enquanto o país aguarda os resultados das eleições presidenciais e legislativas realizadas no domingo.

O anúncio foi feito pelos próprios militares, que leram um comunicado na sede do Estado-Maior das Forças Armadas, na capital Bissau, segundo a agência France-Presse.





Num comunicado lido na televisão estatal guineense TGB pelo porta-voz do Alto Comando Militar, Dinis N´Tchama, foi informado que os militares assumiram a liderança do país.



Na comunicação informa-se que foi "instaurado pelas altas chefias militares dos diferentes ramos das Forças Armadas, o Alto Comando Militar para a restauração da segurança nacional e ordem pública" e que o mesmo "acaba de assumir plenitude dos poderes de Estado da República da Guiné-Bissau".



O Alto Comando Militar informa que depôs o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e que encerrou, “até novas ordens, todas as instituições da República da Guiné-Bissau”.



Informa ainda que estão suspensas “as atividades de todos os órgãos de comunicação social", assim como decidiu “suspender imediatamente o processo eleitoral em curso”.



Os militares encerraram também todas as fronteiras do país, terrestres, marítimas e espaço aéreo nacional, e estabeleceram “recolher obrigatório das 19:00 até 06:00, até repostas as condições necessárias para restaurar a normalidade constitucional do Estado guineense”.



No comunicado, explica que se trata de uma reação “à descoberta de um plano em curso de destabilização do país”, atribuído a “alguns políticos nacionais com a participação de conhecidos barões de droga nacionais e estrangeiros”.



Segundo os militares, o plano consistiria na “tentativa de manipulação dos resultados eleitorais” das eleições gerais de domingo, cuja divulgação estava agendada para quinta-feira.



O Alto Comando Militar acrescenta que “foi descoberto pelo Serviço de Informação de Estado um depósito de armamento de guerra” destinado à “efetivação desse plano”.



O Alto Comando Militar exercerá o poder do Estado a contar da data de hoje “até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e respostas as condições para o pleno retorno à normalidade constitucional”, acrescenta.



Os militares apelam “à calma, à colaboração dos guineenses e compreensão de todos perante” o que classificam como “grave situação imposta por uma emergência nacional".

