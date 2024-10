Gomes Cravinho considera morte de luso-israelita uma tragédia e condena resposta de Israel

Em declarações à Antena 1, João Gomes Cravinho lembra que, enquanto estava no governo, manteve, por várias vezes, contactos com a família deste luso-israelita morto pelo grupo islamita palestiniano.No dia em que se assinala um ano sobre o ataque do Hamas, João Gomes Cravinho não esquece, também, a resposta de Israel - uma resposta que considera que deve ser alvo de uma condenação sem reservas, ainda que considere legítimo o direito à autodefesa do país.