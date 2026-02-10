Mundo
Google quer mais segurança na internet e ensina como
A plataforma multinacional Google afirma estar preocupada com as 'más influências' que existem na internet, principalmente para os mais jovens. Precisamente a pensar nesta camada populacional a Google apresenta hoje cinco recomendações para tornar a internet mais segura.
Assinala-se esta terça-feira o ‘Dia da internet mais segura’. Uma data que visa chamar á atenção para os perigos e as formas de salvaguarda de quem navega neste universo virtual, agora num contexto mais vasto, onde a Inteligência Artificial entrou e alterou regras que ainda não estavam completamente enraizadas no controlo do conhecimento digital da população.
Como alvo principal os jovens, principais atores ativos neste mundo digital, a Google dá a conhecer a alunos, pais e formadores, ferramentas em que estes podem trabalhar em conjunto para manter o foco numa aprendizagem segura e eficaz.
Inteligência Artificial: Mais do que simples entretenimento
A multinacional tecnológica Google andou a analisar o comportamento digital dos cibernautas e pela primeira vez, as pessoas referem que a sua principal motivação para utilizar a IA não é o entretenimento, mas sim a aprendizagem. Os adolescentes, em particular, estão entusiasmados, e procuram cada vez mais orientação e equilíbrio neste mundo virtual, que continua a ter muitas armadilhas.
Neste contexto, e no dia em que se promove a Internet Segura, a Google dá cinco formas para estabelecer essa margem digital.
- Apoiar a aprendizagem com limites online/offline mais inteligentes
Uma das questões que o utilizador da internet deve ter em conta é o envolvimento e o tempo dedicado a esta tecnologia. Saber quando se deve afastar pode ser tão importante como saber quando se deve envolver.
- Promover o pensamento crítico na era da IA
No mundo da aprendizagem, qualquer pessoa que procure pesquisar algo, é necessário saber o "porquê" tão facilmente como o "o quê". Neste campo a Google refere a ferramenta de IA Gemini, como um guia de aprendizagem. Aqui, refere a multinacional, os alunos são orientados para abordar problemas complexos passo a passo, incentivando o pensamento crítico em vez de atalhos e respostas fáceis. De acordo com as estatísticas atuais, quase três quartos das pessoas utilizam a IA na educação e a maioria dos professores acredita que a IA vai melhorar o desempenho dos alunos, com o devido controlo e analise, é certo.
- Ajudar os jovens a identificar conteúdo de IA e a avaliar informações online
Com a crescente popularidade de modernas ferramentas criativas fornecidas através da IA, compreender a origem e o contexto dos meios com os quais interagimos torna-se cada vez mais importante. Entre as práticas recomendadas, entre eles o método "SIFT" - técnica de literacia mediática e verificação de informações - no programa de formação Super Searchers (Parar, Investigar a fonte, Encontrar a melhor cobertura e Rastrear afirmações ao contexto original), estas ferramentas ajudam os alunos a avaliar criticamente a informação que a rede apresenta.
- A importância de envolver os pais e tutores
Apesar da ‘independência’ natural do mais novos, não é errado ter envolvido nestas tendência digital, alguém ‘mais experiente’, desde que devidamente informados, e claro alertados para as armadilhas existentes na internet.
No caso em particular dos mais novos, os pais podem manter-se envolvidos compreendendo as plataformas, sites e jogos que os seus filhos utilizam e trabalhar em conjunto para estabelecer regras e padrões familiares, seja para aprendizagem, socialização ou outras atividades.
Por exemplo, as contas supervisionadas do YouTube para adolescentes estão construídas para respeitar a crescente autonomia dos jovens e garantir com que os pais estejam a par de tudo, fornecendo informações partilhadas sobre a atividade do canal dos adolescentes, incluindo o número de carregamentos de vídeos, subscrições e comentários.
- Melhore a cidadania digital
Nesta aldeia global, o universo online é já uma comunidade bem presente, e a boa cidadania vai para além da convivência pessoal e da sala de aula. Sendo cada vez mais o ciberbullying uma preocupação crescente, é prioritário ensinar os fundamentos da cidadania digital e da segurança online. A pensar nessa questão o programa Be Internet Awesome disponibiliza recursos para educadores e famílias capacitarem os jovens para serem inteligentes, atentos, fortes, gentis e corajosos na Internet.
Especificamente em Portugal, em parceria com MiudosSegurosNa.Net (projeto Agarrados à Net), a Google lançou o programa Conheça o NOA (Meet LEO). Esta é uma iniciativa que procura capacitar pais e educadores na gestão da segurança digital de crianças e jovens através de ferramentas como Family Link, SafeSearch e o guia Be Internet Awesome. Um programa que procura alcançar 300 formadores diretamente, com um impacto em cascata projetado para mais de 9.000 pais e educadores em todo o país ao longo do ano.