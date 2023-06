Google vai ajudar o Governo brasileiro a banir mensagens racistas das redes

O acordo foi anunciado após uma reunião que executivos do gigante tecnológico mantiveram na terça-feira em Brasília com a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, na sequência do escândalo gerado pela revelação de que uma aplicação que a Google oferecia na sua loja online, e que já foi retirada, permitia ao utilizador "fazer-se passar por proprietário de escravos".

"É fundamental termos uma colaboração entre Governo e iniciativa privada para combater o racismo e o discurso de ódio. O ambiente virtual, hoje, é onde mais se prolifera esse tipo de conteúdo e as grandes empresas de tecnologia têm responsabilidade nesta moderação", indicou a ministra brasileira, de acordo com um comunicado divulgado pela presidência brasileira.

"Já nos reunimos com a Meta e hoje foi com o Google. Vamos continuar nos reunindo com mais plataformas", acrescentou.

No encontro, o Google comprometeu-se a investir um milhão de reais (cerca de 189.666 euros) na criação de um projeto, em parceria com o governo brasileiro, para apoiar programadores negros e instituições que investiguem a disseminação de conteúdos racistas e discursos de ódio nas redes sociais.

A multinacional comprometeu-se ainda a colaborar num grupo de trabalho com o Ministério da Igualdade Racial para "moderar conteúdos racistas" publicados nas plataformas da própria empresa, como o Youtube, segundo um comunicado da Presidência do Brasil.

A empresa aproveitou o encontro para detalhar outras iniciativas de combate ao racismo que tem realizado, como projetos de apoio a pesquisas sobre o tema e apoio a empresas lideradas por negros.