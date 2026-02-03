"Gostaria que fosse o maior de todos". Trump quer construir um "Arco do Triunfo" com 76 metros em Washington

Trump considerou versões mais modestas, com entre 50 a 37 metros de altura. No entanto, optou por um projeto com cerca de 76 metros.

De acordo com o jornal, Trump está a avaliar um terreno próximo à Ponte Memorial, com vista para o rio Potomac.

América é “a maior e mais poderosa nação”





Leigh havia proposto um arco temporário de 18 metros para marcar o 250º aniversário da Declaração de Independência dos EUA, mas Trump optou por um projeto permanente, quatro vezes maior.





O presidente norte-americano, quando questionado pelos jornalistas, referiu que "gostaria que fosse o maior de todos" e que a América é “a maior e mais poderosa nação”.

"O belo Arco Triunfal da Índia. O nosso será o maior de todos", escreve Trump na rede social Truth





Na avaliação do crítico, caso o projeto avance, deveria ser transferido para outro ponto da cidade. “Se for construído um arco tão grande, deveria construí-lo numa outra parte da cidade e um possível local que me vem à mente é Barney Circle”, disse Leigh, referindo-se a uma área no sudeste de Washington com vista para o rio Anacostia. “Não há nada por perto que concorra com ele”, acrescentou.

Também há questione, segundo o the Post, a coerência temática de instalar um arco comemorativo no Memorial Circle, rodeado de símbolos ligados à Guerra Civil e à reconciliação nacional.

A “cobiça” pelos Arcos

Em 2000, o presidente da Fundação Nacional de Monumentos dos EUA, propôs um arco da paz à Casa Branca de forma a assinalar o segundo milénio, contudo nunca chegou a concretizar-se.