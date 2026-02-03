Mundo
"Gostaria que fosse o maior de todos". Trump quer construir um "Arco do Triunfo" com 76 metros em Washington
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a planear a construção de uma estrutura monumental em Washington D.C. Tratar-se-á de um arco de 76 metros de altura, batizado "Arco da Independência".
A proposta prevê uma obra com o aspeto de um arco com mais do dobro da altura do Lincoln Memorial, que tem cerca de 30 metros, também maior do que o Arco do Triunfo de Paris, com aproximadamente 50 metros, segundo um exclusivo do jornal Washington Post.
Trump considerou versões mais modestas, com entre 50 a 37 metros de altura. No entanto, optou por um projeto com cerca de 76 metros.
O nomeado "Arco da Independência" tem como objetivo comemorar o 250º aniversário dos Estados Unidos.
A ideia é reformular a relação entre o Memorial de Lincoln e o Cemitério Nacional de Arlington.América é “a maior e mais poderosa nação”
A dimensão do arco idealizado por Trump, chamado "Arco da Independência", tem alarmado alguns arquitetos, que inicialmente pensavam que se tataria de um arco menor.
“Não acho que um arco tão grande combine com aquele lugar”, referiu Catesby Leigh, um crítico de arte que idealizou um arco “mais modesto e temporário” aquando de um ensaio há cerca de dois anos.
Apesar das ressalvas, Leigh indicou o arquiteto Nicolas Leo Charbonneau, que publicou em setembro de 2025 na sua página do Twitter a mensagem de que “a América precisa de um Arco do Triunfo!”, e segundo relatos, Charbonneau foi contratado pela Casa Branca para trabalhar no projeto.
Críticos alertam que o local atualmente cogitado poderia “remodelar a relação existente” entre o Lincoln Memorial e o Cemitério de Arlington, além de obstruir vistas importantes para pedestres.
No fim de janeiro deste ano, o presidente norte-americano publicou na sua rede Truth Social imagens de três possíveis projetos, incluindo um com detalhes dourados remetendo a ouro.
Washington ainda não possui um arco triunfal, o que a torna incomum entre outras grandes cidades que construíram arcos de forma a comemorar guerras e celebrar marcos importantes.
A “cobiça” pelos Arcos
O local que terá lugar ao projeto de Trump fica entre o Memorial de Lincoln e o Cemitério Nacional de Arlington, numa área sob jurisdição do Serviço Nacional de Parques dos EUA, o que levanta preocupações urbanísticas.
Num comunicado enviado ao The Post, o porta-voz da Casa Branca, David Ingle, referiu que o arco se tornará “um dos marcos mais icónicos não apenas em Washington, D.C., mas em todo o mundo”. Acrescentou ainda que “a visão ousada do presidente Trump ficará impressa na história dos Estados Unidos e será sentida pelas gerações futuras.”
Para além de Paris, com o Arco do Triunfo (com cerca de 50 metros), outras cidades têm arcos emblemáticos, como a Cidade do México, com o “arco” monumental mais alto com cerca de 67 metros, e na Europa, o Arco de la Victoria, em Madrid, com cerca de 39 metros de altura.
Em 2000, o presidente da Fundação Nacional de Monumentos dos EUA, propôs um arco da paz à Casa Branca de forma a assinalar o segundo milénio, contudo nunca chegou a concretizar-se.
Após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, foi um construído o Millennium Gate Museum, um arco monumental em Atlanta, com o objetivo de celebrar a história e cultura da Geórgia.
A iniciativa surge num momento em que o presidente norte-americano conduz a construção de uma nova Ala Leste da Casa Branca- outra obra de grande escala, que irá incluir um salão de baile.
O espaço terá aproximadamente 8.276 m², superando os 5.110 m² da Casa Branca original, embora mantenha a altura de cerca de 21 metros.
O salão tem orçamento estimado em cerca de 337 milhões de euros (400 milhões de dólares), e doações remanescentes desse projeto poderiam financiar o arco, segundo The Post.
A “cobiça” pelos Arcos
