"Gostei imenso" de Marcelo, diz Zelensky

Foto: Oleg Petrasyuk/Pool via REUTERS

O presidente ucraniano afirma ter gostado muito de Marcelo Rebelo de Sousa. Uma convicção feita por Volodymyr Zelensky, numa entrevista exclusiva à RTP, em que elogia o esforço do presidente português quando na semana passada, na cerimónia do dia da independência, falou em ucraniano em Kiev - ainda que com sotaque - refere.