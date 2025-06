Governador da Califórnia pede aos manifestantes que se mantenham "pacíficos"

"Não deem a Trump o que ele quer", escreveu no domingo o democrata Gavin Newsom, na rede social Instagram.

O governador acusou a Administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar um "espetáculo" e semear o "caos" com as detenções de imigrantes pelo Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) na Califórnia desde sexta-feira.

"Falem alto. Permaneçam pacíficos. Mantenham a calma. Não usem a violência e respeitem os agentes da autoridade que estão a fazer o seu melhor para manter a paz", acrescentou Newsom.

Trump ordenou o envio de dois mil soldados da Guarda Nacional para reprimir protestos isolados na cidade, após dias intensos de rusgas contra a imigração ilegal e no domingo algumas tropas foram enviadas para as instalações do ICE localizadas no centro de Los Angeles.

O governador anunciou ainda que pediu formalmente ao Governo para retirar o "destacamento ilegal de tropas no condado de Los Angeles" e para lhe restituir o comando estadual da Guarda Nacional.

"Não tínhamos um problema até Trump se ter envolvido. Trata-se de uma violação grosseira da soberania dos estados, que inflama as tensões e retira recursos de onde eles são realmente necessários. Rescindam a ordem. Devolvam o controlo à Califórnia", disse Newsom, no Instagram, depois de divulgar uma carta dirigida ao secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.

Esta é a primeira vez em 60 anos que um Presidente dos Estados Unidos mobiliza a Guarda Nacional de qualquer estado sem a autorização do governador responsável, que é o comandante em chefe das forças militares estaduais.